Desde que Guillermo Ochoa comparó la grandeza del Club América con la del Real Madrid, previo al amistoso entre ambos equipos, disputado en suelo estadounidense, el debate alrededor de las Águilas ha tenido opiniones muy divididas. En esta ocasión, repasó su carrera de una forma particular y cargó contra los azulcremas.

Jared Borgetti, histórico delantero de la Selección Mexicana, ha cargado contra el América en sus últimas declaraciones; una de ellas, opinando que ya nadie le teme a jugar contra las Águilas. "No, ya no mete miedo. Para mí enfrentar al América y decir "ya le gané y salvé el torneo", no. Hoy te lo puedo decir que ningún jugador de la Liga MX piensa eso".

Incluso, Borgetti fue más allá al afirmar que los jugadores ya no tienen el sueño de jugar en el América como años atrás. Como sea, el histórico atacante dejó en las últimas horas un nuevo ejemplo de cómo considera a las Águilas, al mostrar su colección de camisetas a su colega en ESPN, Fernando Palomo.

"No, del América no tengo esa camiseta. Yo quiero que mi colección se vea bien, por eso no tengo. Es el único equipo del que no tengo. Seguramente habré cambiado alguna y se la regalé a alguien, a algún hermano que es americanista. Yo creo que habré cambiado dos veces camiseta con el América, y es mucho", insistió Borgetti al hablar sobre su colección.

Su anécdota con Cristiano Ronaldo

Una de las camisetas que Borgetti tiene es la de Cristiano Ronaldo. "En el partido que jugamos con Bolton contra Manchester, al medio tiempo le dije que si podía cambiarme la playera, y aceptó. Me dijo que pasara al vestidor después del partido", recordó el exgoleador mexicano.