Las Águilas del América cumplieron con su primer compromiso amistoso de septiembre en Estados Unidos contra Nashville SC en partido correspondiente a la Leagues Cup y el próximo domingo se enfrentarán en Atlanta a las Chivas del Guadalajara que se presentarán luego de perder ante Cincinnati.

En este receso del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, se dio a conocer que los partidos de las Águilas del América son los más vistosos por televisión en México, de acuerdo a estimaciones de la consultora de audiencias de medios Nielsen IBOPE.

Para Fernando Ortiz, América tuvo dos caras ante Nashville

Tras el partido de la Leagues Cup en el que el América rescató el empate 3-3 ante Nashville para después perder 4-2 en tandas de penaltis, el argentino Fernando Ortiz, director técnico de las Águilas, dio sus conclusiones en conferencia de prensa: "El primer tiempo no me gustó, esa es la realidad. No es el equipo que venimos mostrando en la liga, no importa el nombre que esté en el campo de juego. El segundo tiempo me gustó muchísimo más, me quedo con el segundo tiempo, el carácter, la rebeldía, el querer ir a buscar este equipo lo tiene. El primer tiempo no me gustó, el segundo me gustó mucho, se vio en el campo de juego". Sobre la aparición de jugadores jóvenes y suplentes, el Tano Ortiz apuntó que "para mí es un partido más que interesante porque evalúo al equipo que entra y la actitud de cada jugador. Me sirvió para evaluar jóvenes, los chicos que no venían teniendo minutos en nuestro torneo".

Las Águilas acaparan reflectores en el Apertura 2022

Durante el torneo Apertura 2022, el equipo que más expectación ha provoca y que sido más visto en televisión es el América: ocho de los 10 partidos más vistos en este campeonato han sido protagonizados por las Águilas. El clásico América contra Guadalajara fue visto por 8 millones de personas, le siguen América vs. Tigres (5.1 millones), América vs. Cruz Azul (4.5 millones), Pumas vs. América (4 millones), América vs. Atlas (3.8 millones), América vs Toluca (3.4 millones), América vs. Atlético de San Luis (3.3 millones), Pumas vs. Cruz Azul (3.3 millones), América vs. Juárez (3.2 millones) y Guadalajara vs. Atlas (3.2 millones).