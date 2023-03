Desde su debut en la Liga MX en el torneo Apertura 2013, el portero Oscar Jiménez está viviendo uno de los momentos más complicados de su carrera pues en su primer torneo como portero titular del América ha sido señalado como el gran responsable de que haya cedido empates y sufrido derrotas.

La situación se volvió más crítica para Oscar Jiménez luego de los goles que recibió ante los Zorros del Atlas y frente a los Tuzos del Pachuca. A pesar del respaldo de figuras históricas del arco azulcrema como Adrián Chávez y Adolfo Ríos, al actual arquero de las Águilas sigue en el ojo del huracán.

Ante los errores atribuidos a Oscar Jiménez, la afición de las Águilas del América ha comenzado a ver con mayor nostalgia la distancia que le separa de Guillermo Ochoa quien vieve un bun momento con el Salernitana y a desear con vehemencia el regreso de Agustín Marchesín quien no está en un buen punto con el Celta de Vigo.

Ante tal situación adversa para el portero Oscar Jiménez, Alfredo Tena, histórico defensa del América comentó que los aficionados "sí han sido un poco injustos, porque siempre se hace la comparativa con Memo (Guillermo Ochoa) y entonces Memo es un portero de altos niveles y Óscar apenas está jugando sus primeros partidos y no se me hace justo que lo comparen con él y con (Agustín) Marchesín que eran porteros de jugar muchos partidos seguidos, pero creo que Oscar responderá y hará el trabajo que se necesita".

¿Es momento de sentar a Oscar Jiménez por Oscar Malagón?

En entrevista para el diario As con el periodista Mario Guerrero, Alfredo Tena consideró que Oscar Jiménez debería recibir otro voto de confianza del director técnico Fernnando Ortiz: "No lo sentaría, lo conozco, se que Óscar tiene carácter, se que se puede sobreponer a este mal partido que tuvo el otro día, no lo sentaría, es un portero confiable, tiene un carácter fuerte y seguro aceptará la responsabilidad en los partidos que vienen".