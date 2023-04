El próximo sábado, América y Pumas se enfrentan en un candente Clásico Capitalino, en el que las Águilas buscan dar pelea para ser superlíderes, mientras que los Universitarios necesitan sumar alcanzar la reclasificación. En el medio de este contexto, Santiago Baños habló del mercado que se le viene a las Águilas y si se dará alguna salida.

Un factor que no se le puede negar a Fernando Ortiz es que bajo su mando no necesito de grandes incorporaciones para hacerle frente a la Liga MX. Llegaron nombres como Néstor Araujo, Diego Valdez y Jonathan Rodríguez, pero ninguno bomba como las contrataciones de Iván Zamorano o el Piojo López.

Por otra parte, mientras comienza a disputarse la recta final de la fase regular del Clausura 2023, Santiago Baños habló con la prensa en relación al mercado de pases de América y descartó, por el momento, alguna salida. “Hoy en día no habido oferta por los jugadores y creo que no es el momento tampoco. Estamos a punto de entrar a la Liguilla y queremos que estén concentrados en los partidos y no en tomar decisiones que se deben tomar cuando termine la participación del equipo”, explicó, según lo informado por Diario Récord.

Y agregó: “Todos los jugadores de fuera empiezan a sonar para el América y pasa porque los representantes quieren poner el aparador a algún jugador y entonces sacan que América está interesado. Hoy en día no hay nada y no son épocas de hablar de incorporaciones, ni de salidas”.

Cabe recordar que en las últimas horas Azteca Deportes informó que el conjunto Azulcrema estaría detrás de los pasos del Papu Gómez, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. A su vez, Roger Martínez, quien regresa de su lesión frente a Pumas, sería uno de los futbolistas que se iría libre del Nido de Coapa, según lo informado por Cesar Luis Merlo.