El Clausura 2023 ya no tendrá a Bruno Valdéz defendiendo la camiseta del Club América. Después de muchos años, el zaguero paraguayo dejó la institución de común acuerdo y tras notar una merma en su nivel que lo puso en el centro de las críticas para muchos aficionados. Su próximo destino sería el Cruzeiro.

En diálogo con Diario Marca, Valdez destacó el hecho de haber podido dejar el América en buenos términos: "Me tocó estar con grandes jugadores, muy importantes en esta institución y no se pudieron ir de la mejor manera. Gracias a mí me tocó. Ellos hablaron conmigo, necesitaban liberar un cupo de extranjero. Gracias a Dios se pudo resolver de la mejor manera".

Asimismo, el zaguero paraguayo afirmó no hacer demasiado caso a los cuestionamientos, aunque sí reconoció que no estaba al mejor nivel: "La gente puede opinar, las críticas no me las tomé muy a pecho. Después de la lesión sí me costó bastante agarrar ritmo. En una institución tan grande necesitas estar al cien por ciento para poder rendirle a ellos y a la exigencia del club", reflexionó.

Con el contrato cerca de terminar y la necesidad americanista de liberar cupo para extranjero, ambas partes llegaron a un acuerdo: "Me dijeron que debíamos de llegar a una rescición de contrato. En lo deportivo siempre estuvieron contentos conmigo. No fue lo deportivo. Ellos necesitaban un cupo, yo tenía seis meses de contrato y llegamos a esta decisión", detalló Bruno Valdez.

Rumbo al Cruzeiro

Ahora, tras marcharse de Coapa, Bruno Valdez se transformaría en nuevo jugador del Cruzeiro. Según el periodista Fernando Esquivel, ya hay acuerdo de palabra para firmar por un año con opción a uno más según el rendimiento del jugador.