La hora de la verdad ha llegado y el Club América no quiere que vuelva a pasarle lo de los últimos torneos. En los años recientes, las Águilas fueron anfitriones y grandes candidatos a quedarse con el título, pero tropezaron en alguna instancia para estirar su sequía de títulos. Fernando Ortiz quiere terminar con esa mala racha.

La última gran alegría americanista fue en el Torneo Apertura 2018. Por eso, la presión crece y las Águilas se concentran en no fallar. Así lo hicieron en el duelo de Ida correspondiente a los Cuartos de Final del Clausura 2023, donde derrotaron por 3-1 al Atlético de San Luis con una sólida actuación.

Pese a esto, Fernando Ortiz no quiere sorpresas y advierte a su plantilla que la eliminatoria todavía no terminó: “Dimos un paso importante y el otro paso es el sábado que viene. Ellos son conscientes que hicieron un partido esperado y planificado en la semana, salió tal cual. Hay que estar tranquilos, la serie no está cerrada; ellos tienen grandes jugadores y un excelente entrenador”, analizó.

Pese a que la expulsión de Israel Reyes complicó los planes, el Tano Ortiz se mostró conforme con lo hecho por sus dirigidos: “Es futbol, si no existieran los errores no sería un juego perfecto, es así. En la semana trabajamos para que los errores no sucedan, pero son para los dos equipos y es así. Jugamos un partido, inteligente, fuimos muy efectivos en el momento donde debíamos pegar", reflexionó el estratega.

Resta trabajo y cosas por mejorar

Fernando Ortiz insistió en que aún deben definir la eliminatorias, además de corregir algunas cuestiones: "Erramos muchos goles, y algunas distracciones que analizaré cuando esté en Coapa para que no vuelvan a suceder el sábado. Quien crea que la fase está cerrada va a cometer un error enorme, el sábado deben salir de la misma manera”, dejó en claro el Tano.