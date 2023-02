Una vez más, el América sumó tres puntos en casa y los aficionados volvieron a festejar una victoria que los dejó en el podio de la clasificación y los hace soñar con la chance de clasificar a la siguiente ronda del torneo de manera directa. Sin embargo, el triunfo de ayer no solo signficó el hecho de conseguir tres puntos, sino que marcó un nuevo récord de las Águilas en la Liga MX.

Las cosas fueron de menor a mayor durante este semestre, pues los de Coapa comenzaron el Clausura 2023 con tres empates que habían encendido las alarmas entre los aficionados. Sin embargo, las victorias ante Mazatlán, Atlético de San Luis y la de ayer ante Xolos de Tijuana, les permitió mantener su invicto durante este torneo y los depositó en puestos de clasificación directa.

Sin embargo, había otra estadística que algunos aficionados estaban siguiendo de cerca: el invicto en el Estadio Azteca. Durante algunos torneos, visitar el Coloso de Santa Úrsula no era tan temible como lo fue en algún momento lo supo ser. Pese a eso, y de la mano de Fernando Ortíz y sus dirigidos, la victoria ante el conjunto fronterizo les permitió alcanzar los 19 partidos invictos en condición de local por Liga MX, cumpliendo un año sin caer en casa.

Obviamente, este fue uno de los tópicos en conferencia de prensa y el Tano Ortíz hizo referencia a eso, aunque confesó no darle demasiada importancia: “No sabía. Hay un solo protagonista que son los jugadores. Merecido lo tienen ellos por hacer lo que saben hacer. De ahí en más, felicitarlos a ellos. No soy mucho de estadísticas, no me fijo. Voy partido tras partido, las estadísticas son números que reflejan a la hora del trabajo. Pienso en lo que va a ser Atlas en una cancha difícil. El invicto es algo que viene acompañado del trabajo, pero no me fijo". ¿Cuánto más podrán extender la racha?

¿Cuándo vuelven a jugar en el Azteca?

Para volver a ver a las Águilas en el Estadio Azteca habrá que esperar hasta la décima jornada, más precisamente el 4 de marzo. En esa ocasión, estarán recibiendo a Pachuca en lo que seguramente será un partido de altísimo voltaje y que incluso podría definir el destino de ambos equipos en este Clausura 2023. ¿Podrán mantener viva la seguidilla en casa?