Una de las novelas americanistas en este mercado de pases llegó a su fin en las últimas horas. Las Águilas anunciaron la partida de Bruno Valdez, tal y como se especuló días atrás, cuando la necesidad azulcrema de liberar un cupo de extranjero ponía al paraguayo en la puerta de salida.

Algunos aficionados del América celebraron el adiós de Bruno Valdéz, quien consideran que bajó mucho el nivel en el último tiempo. Sin embargo, la realidad marca que fueron muchos años de competitividad, buenos y malos momentos, además de una cantidad de goles inusual para un defensor americanista.

"Muy agradecido por todo, con la institución, con toda la gente que estuvo alrededor mío. Agradecido, no tengo otra palabra y voy a seguir apoyando siempre. Vamos a seguir adelante", dijo Bruno Valdez en sus últimas palabras como jugador del América, equipo al que seguirá apoyando a la distancia luego de portar dicha camiseta durante nuchos años.

La única espina para Bruno Valdez, es la de no haber podido ganar un nuevo título: "Triste por cómo se dieron las cosas. Uno cumple ciclos, fue mi momento, me tocó. La forma en que salí, estoy saliendo muy feliz, por ese lado muy bien. Queríamos ganar un título más, pero no se pudo. Vamos a apoyar desde afuera a que ganen la 14", expresó antes de volar rumbo a Uruguay junto a su familia.

¿Destino Cruzeiro?

Las Águilas no lograron encontrarle acomodo a Bruno Valdez, quien tenía un alto salario, por lo que ahora el zaguero buscará aprovechar su libertad de acción para negociar por su cuenta. Se estima que el próximo equipo del defensor de 30 años sería Cruzeiro, con quien lleva algunos días en conversaciones.