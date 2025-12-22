Tras el fracaso de Miguel Herrera, FIFA se comunicó con Costa Rica para que esté en el Mundial 2026

Costa Rica todavía tiene chances de estar presente en el Mundial 2026. Si bien el entrenador mexicano Miguel Herrera no logró clasificar al seleccionado de dicho país en una Eliminatoria CONCACAF que se presentaba más que accesible, lo cierto es que la FIFA podría darle la oportunidad a dos árbitros ticos de estar en la cita mundialista.

El ente rector del futbol mundial preseleccionó a los árbitros del VAR que serán parte del Mundial 2026 y en el listado hay dos de Costa Rica: Yasith Monge y Benjamin Pineda. Todas las confederaciones ya fueron notificadas y los jueces deberán realizar seminarios entre enero y febrero.

Toda esta información fue adelantada por @ArbitroInteBlog, cuenta de la red social X que se dedica a dar a conocer noticias del arbitraje de FIFA y CONMEBOL desde 2011. Ahora resta saber si efectivamente Monge y Pineda pasan el filtro para representar a su país en la Copa del Mundo.

Sin embargo, de lo que sí ya no hay ninguna chance es de que Costa Rica como selección participe del Mundial. Será su primera ausencia en este certamen desde Sudáfrica 2010, ya que en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 sí estuvo presente.

Todos los árbitros preseleccionados de Concacaf

Benjamin Whitty

Yasith Monge

Benjamin Pineda

Daneon Parchment

Adonai Escobedo

Oscar Macias Romo

Erick Miranda

Guillermo Pacheco

Ismael Cornejo

Allen Chapman

Joe Dickerson

Edvin Jurisevic

Chris Penso

Armando VIllarreal

Revisión del VAR en el Mundial de Qatar 2022 (GETTY IMAGES)

