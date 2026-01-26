La directiva del América está haciendo todo lo posible para cerrar el fichaje de Raphael Veiga en estos últimos días de mercado. Las Águilas tienen tiempo hasta el próximo 9 de febrero, día en el que se cerrará la ventana de transferencias para todos los equipos de la Liga MX.

El América todavía no llegó a un acuerdo final con Palmeiras por Raphael Veiga pero, mientras tanto, en Coapa saben que deben desprenderse de un extranjero para poder registrar al brasileño. Y en ese sentido el apuntado siempre fue y es Víctor Dávila.

El chileno siempre se ha mostrado reticente a marcharse del América principalmente por el salario que percibe. Sin embargo, el interés de Colo Colo cambió la percepción de Víctor Dávila y en Sudamérica aseguran que el futbolista estaría cerca de abandonar México.

Los detalles de la negociación

De acuerdo a lo revelado por DaleAlbo, reconocido medio partidario de Colo Colo, América está en negociaciones con el club chileno por el futbolista. Además, este portal detalló que Víctor Dávila tendría muchos deseos de vestir la playera del ‘Cacique’.

América busca concretar la llegada de Raphael Veiga (Getty Images)

Víctor Dávila no tenía intenciones de reducirse el salario, pero DaleAlbo menciona que esto sí lo haría si es para jugar en Colo Colo. Según el periodista Thiago Álvarez Rico, el chileno ficharía con el conjunto Blanco y Negro por un préstamo y se está viendo si es con o sin opción de compra.

Asimismo, la fuente mencionada comentó que el América se haría cargo de un % del salario del jugador, por lo que la negociación le cerraría a ambas partes: en Coapa se desprenderían de un extranjero para poder registrar a Raphael Veiga y Colo Colo sumaría a un futbolista muy importante para su plantel.

De todos modos, más allá de lo de Víctor Dávila, el América todavía no cerró el fichaje de Raphael Veiga. La directiva azulcrema espera poder llegar a un acuerdo con Palmeiras por el brasileño en los próximos días para cumplirle el deseo a André Jardine.

