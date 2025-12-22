Es tendencia:
Santos Laguna

Santos Laguna estaría cerca de cerrar el fichaje de Carlos Gruezo para el Clausura 2026

Carlos Gruezo, mundialista con Ecuador en 2022, podría convertirse en nuevo fichaje de Santos Laguna. El detalle de las negociaciones.

Por Patricio Hechem

Carlos Gruezo jugó el Mundial 2022 con Ecuador
Carlos Gruezo jugó el Mundial 2022 con Ecuador

Santos Laguna es uno de los equipos que más se está moviendo en este mercado invernal. El club lagunero ya presentó oficialmente a Efraín Orona, pero la directiva ya tiene encaminados más refuerzos, como por ejemplo la llegada de Lucas Di Yorio como el delantero centro.

Por otro lado, Santos Laguna estaría cerca de cerrar un futbolista de jerarquía para el mediocampo. De acuerdo a lo informado por Daniel Velasco, periodista de TUDN, el club se encuentra en negociaciones avanzadas con Carlos Gruezo, ecuatoriano de 30 años.

Los detalles de la negociación entre Santos Laguna y Carlos Gruezo

Carlos Gruezo jugó en 2025 en Liga Deportiva Universitaria de Quito, club con el que firmó luego de su paso por el San Jose Earthquakes. No obstante, el centrocampista solo firmó un año de contrato con el conjunto ecuatoriano, por lo que quedó libre al finalizar la temporada.

De esta manera, el futbolista de 30 años puede hablar con el club que quiera y, según lo detallado por el periodista mencionado, las conversaciones entre Santos Laguna y Carlos Gruezo están muy avanzadas y su fichaje podría cerrarse en los próximos días.

Carlos Gruezo contra Lionel Messi (Getty Images)

Carlos Gruezo habría recibido también una oferta de la MLS y además una propuesta de renovación de LDU de Quito, pero el club de la Liga MX tendría la ventaja para firmar al futbolista, quien disputó el Mundial 2022 con Ecuador y pelea por estar en la lista del 2026.

Revelan que Santos Laguna tiene negociaciones avanzadas para comprar a Lucas Di Yorio

Revelan que Santos Laguna tiene negociaciones avanzadas para comprar a Lucas Di Yorio

El ecuatoriano, quien tuvo pasos por el Stuttgart y Augsburgo en Europa, viene de jugar 49 partidos con LDU de Quito y fue una pieza clave del equipo que alcanzó la semifinal de la Copa Libertadores (eliminado por Palmeiras). Además consiguió 4 goles y 4 asistencias en el año.

En síntesis

  • Santos Laguna mantiene negociaciones avanzadas para fichar al mediocampista ecuatoriano Carlos Gruezo.
  • El futbolista de 30 años llegaría como agente libre tras jugar en LDU Quito.
  • Gruezo registró 4 goles y 4 asistencias en 49 partidos durante la temporada 2025.
Patricio Hechem
