Es tendencia:
logotipo del encabezado
AMÉRICA

América tiene nuevo refuerzo: el arquero que competirá con Luis Malagón

El futbolista que se sumará a Las Águilas para el Clausura 2026 y que será un amenaza para el portero de cara a lo que se viene.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
América tiene nuevo arquero.
© Getty ImagesAmérica tiene nuevo arquero.

América se ha movido con cautela en el actual mercado de pases. Hasta el momento, las Águilas no han sido protagonistas con múltiples incorporaciones y el plantel se mantiene casi sin cambios de cara a lo que viene y la afición está preocupada

Publicidad

El único refuerzo confirmado es Rodrigo Dourado, quien llegó procedente de Atlético San Luis. La directiva azulcrema tiene claro que, para sumar más futbolistas extranjeros, primero deberá liberar cupos de extranjero del plantel que tiene.

Sin embargo, esa tarea no ha sido sencilla. Jugadores como Igor Lichnovsky y Víctor Dávila todavía no resolvieron su salida del club, lo que se ha transformado en una traba importante para avanzar en nuevas incorporaciones desde el exterior.

Mientras el mercado sigue trabado en ese aspecto, el América sí suma una cara conocida bajo los tres palos. El club incorporará a un arquero que llega para competir de manera directa con Luis Ángel Malagón y Rodolfo Cota, hoy los dos porteros del primer equipo.

Publicidad

Se trata de Fernando Tapia, canterano de Las Águilas, quien finalizó su préstamo con Tigres. Según informó Julio Ibáñez, el guardameta se integrará al plantel que conduce André Jardine para encarar los próximos compromisos y pelear por un puesto.

Tweet placeholder

Tapia podría atajar en la Liguilla

demás, Tapia tendrá una oportunidad concreta para mostrarse. Debido a que Luis Malagón no estará disponible durante la Liguilla por su convocatoria con la Selección de México, el joven arquero buscará aprovechar esos meses para ganarse un lugar, responder cuando le toque y demostrar que está listo para pelear la titularidad.

Publicidad

En síntesis

  • Rodrigo Dourado es el único refuerzo confirmado del América procedente del Atlético San Luis.
  • El portero Fernando Tapia regresa al club tras finalizar su préstamo con Tigres.
  • Luis Malagón se ausentará durante la Liguilla por su convocatoria con la Selección de México.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
El portero que contempla América para suplir ausencia de Malagón por el Mundial 2026
América

El portero que contempla América para suplir ausencia de Malagón por el Mundial 2026

Valió como un gol: Malagón evitó el 1-0 de Rayados con una tapada de película
Liga MX

Valió como un gol: Malagón evitó el 1-0 de Rayados con una tapada de película

¿Por qué no juegan Luis Malagón y Sebastián Cáceres en México vs. Uruguay por el amistoso internacional?
América

¿Por qué no juegan Luis Malagón y Sebastián Cáceres en México vs. Uruguay por el amistoso internacional?

Necaxa y Fortaleza CEIF aprovechan los desechos de Gabriel Milito
Liga MX

Necaxa y Fortaleza CEIF aprovechan los desechos de Gabriel Milito

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo