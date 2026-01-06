América se ha movido con cautela en el actual mercado de pases. Hasta el momento, las Águilas no han sido protagonistas con múltiples incorporaciones y el plantel se mantiene casi sin cambios de cara a lo que viene y la afición está preocupada

El único refuerzo confirmado es Rodrigo Dourado, quien llegó procedente de Atlético San Luis. La directiva azulcrema tiene claro que, para sumar más futbolistas extranjeros, primero deberá liberar cupos de extranjero del plantel que tiene.

Sin embargo, esa tarea no ha sido sencilla. Jugadores como Igor Lichnovsky y Víctor Dávila todavía no resolvieron su salida del club, lo que se ha transformado en una traba importante para avanzar en nuevas incorporaciones desde el exterior.

Mientras el mercado sigue trabado en ese aspecto, el América sí suma una cara conocida bajo los tres palos. El club incorporará a un arquero que llega para competir de manera directa con Luis Ángel Malagón y Rodolfo Cota, hoy los dos porteros del primer equipo.

Se trata de Fernando Tapia, canterano de Las Águilas, quien finalizó su préstamo con Tigres. Según informó Julio Ibáñez, el guardameta se integrará al plantel que conduce André Jardine para encarar los próximos compromisos y pelear por un puesto.

Tapia podría atajar en la Liguilla

demás, Tapia tendrá una oportunidad concreta para mostrarse. Debido a que Luis Malagón no estará disponible durante la Liguilla por su convocatoria con la Selección de México, el joven arquero buscará aprovechar esos meses para ganarse un lugar, responder cuando le toque y demostrar que está listo para pelear la titularidad.

