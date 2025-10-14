Es tendencia:
Javier Aguirre reveló cuál es la posición en la que más dudas tiene de cara al Mundial 2026

En la previa al amistoso con Ecuador, Javier Aguirre mencionó que la posición de portero es una de las principales incógnitas.

Javier Aguirre, el técnico de México
Javier Aguirre ha recibido numerosas críticas en los últimos días después de lo que fue la dura derrota de México con Colombia del sábado pasado. El Tri tiene este martes una oportunidad de ‘redención’ en lo que será el amistoso contra Ecuador en los Estados Unidos.

Si bien la caída ante Colombia fue decepcionante, Javier Aguirre manifestó que necesita que sus jugadores se enfrenten con buenos rivales para verlos en contextos de presión. Asimismo, el Vasco aseguró en la conferencia de prensa previa al amistoso contra Ecuador que el que no aguante la vara no irá al Mundial.

Por otro lado, el entrenador de México reveló que la posición que más dudas le genera es la de portero: “Es difícil, salvo el portero que es especialista, en los demás puedes hacer muchas cosas, puedes poner tres, cuatro volantes, pero sólo hay uno y le hemos dado la vuelta a esa posición. Defensas, puedes jugar con cuatro o cinco, o reforzando laterales. Centros delanteros especialistas, puedes jugar con dos o tres, con uno. Salvo el portero los demás son jugadores de campo, hemos probado a seis o siete y todavía no lo tengo claro”.

Luis Malagón es por ahora el portero titular de México (JAM Media)

El portero que más utilizó Javier Aguirre de momento es Luis Ángel Malagón y es el actual titular, seguido de Raúl Rangel. Pero también otros han sido convocados a la Selección Mexicana como Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo, Álex Padilla y Carlos Moreno.

Javier Aguirre sobre la presión

Por último, el Vasco mencionó que sus futbolistas deben aislarse de las críticas y aguantar la presión: “El que no aguante vara, como se dice popularmente, no tiene fortaleza mental para estar aquí en la Copa del Mundo. El Mundial en México es el mejor evento deportivo en el que estuve involucrado. Ese Mundial es algo que tengo grabado como jugador y quiero vivirlo como entrenador y se los transmito”.

Yo no tengo redes sociales, pero los jugadores sí los leen y escuchan, pero si no son capaces de aislarse, no merecen estar aquí. O se ponen nerviosos por un balón que viene o les da miedo que lo critiquen. Si esto sucede, no sirven para estar en la selección”, concluyó Javier Aguirre.

