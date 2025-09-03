Es tendencia:
Luis Malagón bendice al próximo mexicano en brillar en Europa: “Tiene para comerse el mundo”

El arquero del Club América y de la Selección Mexicana, se deshizo en elogios con la joven promesa que tiene el país.

Por Ramiro Canessa

Malagón elogió a una de las grandes promesas mexicanas.
El futbol mexicano está atento a una de las grandes apariciones de los últimos meses. Se trata de Gilberto Mora, la promesa de 16 años que está dando que hablar con el nivel que está mostrando desde que le tocó debutar en la primera división.

Emilio Butragueño habló sobre la posible llegada de Gilberto Mora a Real Madrid: “Siempre buscamos…”

Tanto en la Selección Mexicana, con la que ya ganó la Copa Oro tras ser citado de manera sorpresiva por Javier Aguirre, como en su equipo Xolos de Tijuana, Mora dejó en claro que tiene un talento único que le servirá para brillar en las grandes ligas.

No solo en México se habla de él, sino también en el mundo, luego de ser vinculado con un gigante como el Real Madrid. Los españoles estarían siguiendo de cerca la situación del futbolista y analizan la posibilidad de ficharlo cuando tenga 18 años.

Ahora fue el turno de uno de sus compañeros en la Selección Mexicana, Luis Ángel Malagón, arquero del Club América que no dudó en llenar de elogios al joven mexicano, quién debe seguir trabajando con humildad para encontrar su mejor versión.

Rafaela Pimienta, agente de Gilberto Mora, responde si quiere verlo en Real Madrid: “Prefiero que…”

“El niño Mora, ese muchacho, yo creo que tiene para comerse el mundo a sus pies, y ojalá sepa comérselo, y qué bueno que tiene su papá ahí guiándolo”, expresó el futbolista sobre la joya que, si sigue por este camino, está destinado a ser una estrella mundial.

Malagón se rinde a los pies de Mora (@FoxSportsMX)

Más declaraciones de Malagón

“Yo creo que se tiene mucho con qué hacer, aunque digan que no; hay buena mano, hay buena materia prima y ahora sí se revierte el dicho de que hay maderas que no agarran el barniz, yo creo que ahora sí hay maderas que van a agarrar ese barniz que es el del profe (Aguirre), primeramente Dios, el chiste es creer en él, trabajar y lo demás se va a ir acomodando”.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
