América tiene un solo objetivo en este momento: terminar la primera fase del Torneo Apertura 2025 de la mejor manera y luego concentrarse de lleno en lo que será la Liguilla. Los dirigidos por André Jardine buscan llegar a su quinta final consecutiva en el futbol mexicano y, aunque no atraviesan su mejor momento, siempre son considerados candidatos al título.

Publicidad

Publicidad

ver también Limpia en América: los dos jugadores que André Jardine dejaría ir en 2026

Mientras tanto, la directiva comienza a planificar el próximo mercado de pases y ya se empiezan a mencionar algunos futbolistas que están en carpeta pensando en el Clausura 2026, entre ellos un arquero. La idea es reforzar el arco y darle competencia a Luis Ángel Malagón, actual portero titular del equipo.

De acuerdo con la información brindada por el periodista de Récord, Luis Castillo, en América están decididos a ir por un arquero que compita por el lugar con Malagón. La intención del club es contar con más opciones y asegurar que el arco azulcrema esté bien cubierto para la siguiente temporada.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Rodolfo Cota, portero suplente del equipo, no seguirá en el club la próxima temporada, ya que León lo busca y todo indica que continuará su carrera en La Fiera a partir del próximo año. Esto deja al América sin un tercer arquero registrado hasta el momento, por lo que reforzar el puesto se vuelve una prioridad.

ver también ¿James Rodríguez al América? Destapan la postura de Las Águilas sobre fichar al colombiano

¿Quién es el futbolista que busca el América?

La fuente citada reveló que el jugador que quieren para reforzar el arco es Gil Alcalá. El ex Pumas, que actualmente milita en Atlético La Paz de la Liga de Expansión, tuvo una muy mala salida del equipo universitario debido a problemas en el vestidor.

La llegada de Alcalá permitiría a América tener un recambio de nivel en la portería y al mismo tiempo generar competencia con Malagón, asegurando que el arco azulcrema siga siendo uno de los puntos fuertes del equipo de cara al Clausura 2026.

Publicidad

Publicidad

En síntesis