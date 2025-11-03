En los últimos años, varios periodistas se han vuelto figuras muy visibles dentro de los medios deportivos y, al mismo tiempo, han estado involucrados en polémicas por sus declaraciones o acciones. Uno de los más reconocidos es Jorge Pietrasanta, quien ha desarrollado una amplia trayectoria en medios masivos de comunicación y ha estado en el centro de la atención mediática en diversas ocasiones.

El año pasado, Pietrasanta tuvo un inesperado intercambio con Luis Ángel Malagón, arquero del América y de la Selección Mexicana, que generó rumores sobre un posible enfrentamiento físico entre ambos.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Yosgart Gutiérrez en el podcast El RePortero, el periodista aclaró que estas versiones eran totalmente exageradas y que él nunca se involucraría en un conflicto físico con el portero que es figura en México.

Las declaraciones de Pietrasanta

Según relató Pietrasanta, la situación se salió un poco de control en redes sociales: “Se calentó bastante, ya la última me mandó un mensaje en Instagram con un tono desafiante. Me dijo algo como ‘cuando quieras nos vemos y lo arreglamos ahí’. Obviamente, no iba a enfrentarme a Malagón físicamente; le dicen ‘el caballero de la noche’, y si quisiera correr, me ganaría sin problema”, comentó entre risas.

El intercambio ocurrió a través de Instagram, cuando Pietrasanta envió un mensaje al arquero, sin estar seguro si el portero estaba jugando con alguna lesión o simplemente bromeando. Ante esto, Malagón respondió con un comentario provocador, generando la confusión que después se generó en los medios.

Con esta declaración, el periodista busca poner fin a los rumores y dejar en claro que su relación con Malagón no pasó de un intercambio de mensajes picantes en Instagram, y que cualquier historia de confrontación física fue totalmente inventada por terceros y exagerada en los medios deportivos.

En síntesis