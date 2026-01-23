América no solo que no ha podido ganar en el inicio de la Liga MX sino que tampoco logró convertir goles. El equipo de André Jardine se encuentra en un momento que nunca atravesó desde la llegada del entrenador brasileño y por eso quiere cerrar un fichaje que genere revolución en Coapa.

Así es como surgió el nombre de Raphael Veiga, actual futbolista de Palmeiras. Las negociaciones entre América y el Verdao por el brasileño estarían entrando en etapas decisivas y todo indica que el fichaje podría cerrarse en las próximas horas.

Las condiciones del acuerdo por Raphael Veiga

De acuerdo a lo informado por la periodista Iliany Aparicio, América y Palmeiras llegaron a un acuerdo por el préstamo de Raphael Veiga. Además, Las Águilas cubrirían el salario completo del jugador, el cual rondaría los 2,7 millones de dólares anuales.

No obstante, más allá de haber cumplido con las condiciones que pedía el Palmeiras, el club azulcrema todavía tiene que desprenderse de un extranjero para liberar una plaza de No Formado en México, un detalle que se le ha complicado más de lo pensado.

Raphael Veiga viene de jugar 53 partidos en Palmeiras en 2025 (Getty Images)

El apuntado desde el inicio del mercado es Víctor Dávila después de lo que fue la salida de Igor Lichnovsky, pero el chileno no ha hecho las cosas sencillas pese a la intención del América de soltar al futbolista. De todos modos, el América encontrará alguna solución porque no se quedará sin registrar a Raphael Veiga.

Raphael Veiga en 2025

Raphael Veiga es un ídolo en Palmeiras y logró ganar varios títulos, entre ellos dos Copa Libertadores. El brasileño en el último año perdió un poco de terreno y dejó de ser un titular indiscutido, pero igualmente llegó a disputar 53 partidos (7 goles y 12 asistencias).

En síntesis