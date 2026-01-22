América continúa en la búsqueda de un refuerzo extranjero para el Clausura 2026 y Raphael Veiga aparece como el gran objetivo de André Jardine. El mediocampista del Palmeiras vería con buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta azulcrema en esta temporada, aunque antes de avanzar con su fichaje la directiva deberá resolver un tema clave: liberar un cupo de extranjero.

En ese escenario, el principal candidato a salir sería Víctor Dávila. Según la información del periodista Fernando Esquivel, el delantero chileno despierta interés en Colo Colo, además de contar con sondeos desde un club de la MLS y otro de Brasil. No obstante, su salida no sería sencilla.

De acuerdo con lo revelado por Esquivel, la única vía posible para concretar la partida de Dávila sería a préstamo, con una condición que complica la operación: América tendría que hacerse cargo prácticamente del 100% de su salario, además de asumir ciertas garantías contractuales. Por ahora, no hay una postura definida del futbolista respecto a su futuro.

“El club que más lo busca es Colo Colo, pero el problema es que su salida solo sería a cesión y con América cubriendo casi todo el sueldo. Por ahora, no está clara la postura de Dávila”, expresó Esquivel en sus redes sociales.

En paralelo, en los últimos días también trascendió que la directiva azulcrema analiza la opción de ubicar a la Pantera Zúñiga en otro club, como una alternativa adicional para liberar el cupo extranjero que tanto necesita el equipo para cerrar un refuerzo de jerarquía.

América ya ofertó por Raphael Veiga

La misma fuente indicó que América ya presentó una oferta formal por Raphael Veiga, que ronda los 6 millones de dólares más bonos fijos y variables. Desde el entorno del jugador aseguran que no habría inconvenientes con el salario y que el brasileño ve con buenos ojos llegar a la Liga MX, lo que mantiene viva la ilusión en Coapa de concretar uno de los fichajes más importantes del mercado.

