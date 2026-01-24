En los últimos días se ha dado a conocer que Raúl Zúñiga y Víctor Dávila podrían dejar al Club América con la intención de liberar a plaza de No Formado en México. Aunque la principal idea era que saliera el colombiano, no se había conocido alguno de los equipos interesados, pero en las últimas horas se destaparon un par de clubes en su país.

Recientemente Fernando Ortiz en Colo Colo estaba pidiendo la llegada del chileno, por lo que no habría razón para que “Pantera” se fuera, puesto que ya se habría liberado. Pero con la novedad de que también hay interesados en él, la posibilidad de que ahora tengan un par de bajas en la plantilla podría incrementar con esta decisión.

Buscan a Zúñiga en el extranjero

De acuerdo con la información del periodista Julián Campera se reveló que uno de los equipos interesados en el fichaje era Atlético Nacional, aunque es un elemento que tiene buenas habilidades, el problema con él es el salario, ya que el que percibe en Coapa desde hace menos de seis meses es demasiado alto para lo que ellos buscan.

Por otra parte, otro de los interesados es el América de Cali, pero hasta el momento es un rumor, ya que desde este lado no ha salido una oferta formal. Estas serían los opciones que le manejan al colombiano en su país. Sin embargo, ha sido en la Liga MX donde tuvo su mejor momento en la carrera, por lo que podría experimentar por ese lado.

¿Optará por la Liga MX?

Aunque no hay tampoco algo serio, el futbolista habría sido ofrecido por su agente a equipos como León y Cruz Azul, en el caso del conjunto esmeralda, ya no tenían cabida para algún otro jugador en la plantilla. Mientras que en La Máquina ahora sí podría ser una oportunidad ante el inusual fichaje de su compatriota Miguel Borja.

