Este sábado el Club América disputó un partido amistoso ante Atlético Morelia para no perder ritmo de cara a la Jornada 4 de la Liga MX. Las Águilas vencieron con un marcador de 2-1 a sus rivales y volvieron a la senda del gol. Sin embargo, el equipo de André Jardine recibió una mejor noticia y fue el regreso de Henry Martín, luego de semanas de ausencia tras su lesión.

Henry Martín regresa

Luego de tres fechas en el Clausura 2026 donde el equipo azulcrema no había conseguido ningún gol, en este duelo de reencontraron con la anotación. Fue un partido a puerta cerrada, por lo que no fue televisado. La buena noticia es que “La Bomba” vio sus primeros minutos del torneo en este enfrentamiento y se espera que para el enfrentamiento con Necaxa ya esté disponible.

El regreso de Henry Martín en el América vs Morelia (Crédito: @C_A_Morelia)

Los goles del América vs Morelia

Esta fue la prueba que le puso Jardine al capitán del América para conocer su estado físico y es que hay que recordar que en la semana el delantero ya estuvo entrenando al parejo, por lo que va ganando minutos. La otra buena noticia, es que dos jugadores que le han estado sirviendo a las Águilas como ataque hicieron los goles: Víctor Dávila y Patricio Salas.

Atlético Morelia agradece al Club América (Crédito: @C_A_Morelia)

La recuperación de la confianza de ambos en este encuentro será clave para la J4 cuando se midan ante los Rayos, un equipo que viene de menos a más. El equipo de Morelia publicó en sus redes sociales algunas fotografías del encuentro y agradeció al conjunto azulcrema por las atenciones en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Qué lesión tiene Henry?

Hay que recordar que Henry Martín viene de un problema físico de tendinitis. Aunque se ha mencionado que el delantero tendría que hacerse una cirugía, el tema de edad y los riesgos pondrían en entredicho una recuperación exitosa, por lo que hasta ahora se ha intentando llevar de manera interna con los médicos especialistas para no perderlo de manera indefinida.

En síntesis