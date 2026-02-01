América vive horas turbulentas. A pesar del triunfo por 2-0 contra Necaxa, el Nido ha sido golpeado por dos bajas de último momento: las de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin. Ahora bien, en medio del desoncierto, Brian Rodríguez alzó la voz y sentó postura.

Luego de la victoria de las Águilas, el mediocampista uruguayo platicó con la prensa en el campo de juego y no se mostró decepcionado con Fidalgo por su salida con el torneo empezado. Por el contrario, le envió el mejor de los deseos en su nueva etapa.

“Fida es fundamental para nosotros, se ha metido en la historia del América. Un gran compañero, un gran amigo, le deseo lo mejor. Buscaremos reemplazarlo, aunque no es fácil”, comentó el charrúa sobre la partida de Fidalgo. Y reiteró para finalizar: “Le deseamos lo mejor”.

En cuanto a Saint-Maximin no pudo dar su veredicto en dicho momento, ya que el repentino anuncio de la salida del delantero francés se dio justo después del partido. Sin embargo, del que sí opinó fue de Raphael Veiga, estrella de Palmeiras que ya está en México para sumarse al América.

Brian Rodríguez le da el visto bueno a Raphael Veiga

“Nos va a aportar muchísimo, muchísimo. Viene un jugador con mucha experiencia, un jugador ganador. No creo que venga a otra cosa que no sea ganar con nosotros, así que lo esperaremos para ganar y acoplarlo lo más rápido posible”, manifestó Brian sobre su nuevo compañero brasileño.

En síntesis

