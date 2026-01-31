Este sábado el Club América confirmó la inesperada baja de Allan Saint-Maximin, el jugador que parecía ser la estrella del equipo se marchó por temas de racismo hacia él y su familia. Sin embargo, en conferencia de prensa André Jardine confirmó que podría haber otras cuatro bajas en la plantilla que están evaluando propuestas.

Las 5 bajas que tendrá el América

De acuerdo con lo mencionado antes del partido, por la ausencia de Álvaro Fidalgo, uno de los jugadores que se convertiría en la segunda baja oficial sería “El Maguito” debido a que le ha llegado una oferta desde España con el Real Betis y en el deseo de volver a Europa, el futbolista ya habría jugado su último partido con la camiseta del América en la Jornada 3.

La tercera baja que ha confirmado el estratega azulcrema es la de Rodrigo Aguirre, Jardine apunta a que no es una salida segura, pero que es una buena oferta la que le están haciendo de Tigres, con esa intención le dio oportunidad de no jugar hoy para que al igual que los otros dos analizaran su situación y tomaran una decisión.

El cuarto jugador que podría salir es Víctor Dávila, aunque con él sí mencionó que no están las cosas avanzadas como en los otros casos, incluso fue titular el día de hoy. Todo parece indicar que el futbolista está firme en sus decisión de continuar y con lo que se viene en el equipo sabe que tiene varias oportunidades de poder sobresalir como lo hizo hoy.

Finalmente, la quinta baja que presentaría el equipo es la de Paulo Víctor, el estratega confirmó que “su mano derecha” sí tiene la oferta en la mesa y que sabe que también es una muy buena propuesta de vivir algo que el propio Jardine ya pasó. Ante esto podrían ser todos ellos los que digan adiós a partir del día de hoy.

En síntesis