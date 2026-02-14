El jugador más criticado por la afición tras la derrota de América ante Chivas

Este sábado, América dejó una floja imagen en el clásico ante Chivas por la Jornada 6 del Clausura 2026 y terminó perdiendo por 1-0 en condición de visitante. Tras el final del encuentro, los aficionados de las Águilas expresaron su malestar en redes sociales y, a pesar de que lanzaron críticas para varios frentes, hubo un protagonista que se llevó la mayor parte de los reclamos.

Kevin Álvarez fue el principal señalado por los seguidores del conjunto azulcrema. Lo que entienden los fanáticos del equipo es que el nivel del lateral ya no lo sostiene para ser parte del XI inicialista en cada encuentro. A pesar de que llegó a ser jugador de la Selección Mexicana y uno de los mejores defensas de la Liga MX, las críticas hacia él son despiadadas, pidiendo por un sustituto de manera urgente.

André Jardine, entrenador del equipo y estratega de las Águilas, también fue duramente criticado, pero Álvarez fue el jugador que peor fue tratado en redes sociales. Entre otros comentarios, la gran mayoría pide la salida de Kevin del equipo de manera contundente y reiterada.

Contando el encuentro de este sábado ante Chivas, Kevin ya acumula 105 partidos con América desde su llegada al club en 2023. Se ha vuelto en una pieza fundamental de los múltiples títulos que ganó el equipo en los últimos años, pero su presenta indica que la relación con los aficionados se está desgastando producto de un rendimiento que no es el que esperan de él.

Las críticas del americanismo hacia Kevin Álvarez

