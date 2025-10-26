Chivas mejoró mucho en esta segunda mitad del año desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo y dejó en claro que puede pelearle de igual a igual a cualquier equipo del certamen. El Rebaño Sagrado venía de una inesperada derrota por 1-0 ante Querétaro durante la semana, pero se recuperó rápidamente tras vencer por 4-1 a Atlas en el clásico y se metió en puestos de playoffs después de 15 jornadas.

El que se lució y tuvo una de sus mejores actuaciones en el torneo fue Armando “Hormiga” González, canterano del equipo que marcó un hat-trick y es líder de goleo del Apertura 2025 junto a Paulinho.

Luego de su show ante Atlas, el periodista David Faitelson lo elogió en redes sociales y le puso un apodo particular: “Un líder de goleo mexicano… No está mal, para una Liga que utiliza al 95 por ciento de futbolistas extranjeros en esa posición…”

“La Hormiga Atómica”, dijo Faitelson, agregándole una palabra más al apodo que tiene. El delantero sigue brillando y no solo sueña con seguir dando pasos a nivel personal, si no que también podría ser clave para que el Rebaño pueda ir por el título después de varios años sin conseguirlo.

Faitelson también afirmó que González podría ir al Mundial 2026

“Aunque no lo quiera Milito, ‘La Hormiga’ González podría generar una duda razonable en Javier Aguirre…”, expresó el periodista, destacando al atacante que podría meterle presión a los demás delanteros que están en consideración del entrenador del seleccionado mexicano.

