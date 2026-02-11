Pumas UNAM volvió a decepcionar a su afición tras quedar eliminado de la Concachampions 2026. Aunque lograron imponerse 1-0 en el Estadio Olímpico Universitario, la contundente derrota por 4-1 ante San Diego FC como visitantes les costó la eliminación del torneo internacional.

El equipo dirigido por Efraín Juárez ahora deberá concentrarse al máximo en la Liga MX, con el objetivo de clasificar a la Liguilla luego de un 2025 para el olvido. A pesar de que Pumas mantiene un invicto en lo que va del Clausura 2026, el plantel necesita mejorar en varios aspectos si quiere pelear por el título esta temporada.

Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar y uno de los periodistas más reconocidos, David Faitelson, tampoco se quedó atrás con su fuerte opinión. En su cuenta de X expuso lo que, según él, le faltó al equipo universitario para evitar la eliminación.

“Fracaso de Pumas por la Concacaf… A Universidad parece faltarle todo: talento, garra, inteligencia…”, escribió Faitelson, encendiendo nuevamente el debate entre los aficionados, como suele ocurrir con sus publicaciones más polémicas.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas?

Este viernes 13 de febrero, Pumas tendrá una oportunidad de revancha rápida cuando visite a Puebla, desde las 19:00 horas de la CDMX. El partido corresponde a la jornada seis del Clausura 2026 de la Liga MX y será clave para que los universitarios sigan manteniendo su invicto y sumen confianza tras la eliminación internacional.

El equipo tendrá que dejar atrás la Concachampions y enfocarse en recuperar solidez defensiva y eficacia ofensiva si quiere ganar los partidos que se avecinan. Por el momento llevan dos partidos ganados, mientras que empataron los tres restantes.

En síntesis