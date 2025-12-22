Uno de los principales temas que ha generado polémica en la Liga MX en las últimas horas está relacionado con la salida de Javier Aquino de Tigres. El histórico del club auriazul no continuará en los Felinos después de 10 temporadas y el futbolista criticó a la directiva por lo sucedido.

A Javier Aquino se le terminaba el contrato con la institución en diciembre y, según lo comentado por el futbolista, la directiva de Tigres no se manejó bien con él. Las palabras del mexicano hacia los dirigentes fueron fuertes y por eso muchos protagonistas dieron su opinión, como es el caso de David Faitelson.

La opinión de David Faitelson

“Es una pena que los clubes no sepan honrar a sus estrellas en la jubilación. Es una pena, también, que el futbolista no entienda cuándo debe empezar a hacerse a un lado…“, escribió David Faitelson en su cuenta de X (ex Twitter) apuntando tanto a la directiva de Tigres como a Javier Aquino.

Aunque la intención del jugador era la de seguir en el club, Javier Aquino manifestó que no hubiese sido un problema si la directiva le decía unos meses antes que la idea no era renovarle el contrato. Pero, según su relato, Mauricio Culebro le comunicó todo después de la final del Apertura 2025.

Si bien Tigres despidió al histórico futbolista a través de sus redes sociales con un video y un mensaje, hasta el momento ningún directivo de la institución auriazul salió a hablar públicamente sobre lo que dijo Javier Aquino y su situación contractual.

Más allá de que David Faitelson habló de ‘jubilación’ al referirse a la situación de Javier Aquino, el futbolista comentó que no tiene pensado retirarse por lo que se espera que firme con otro equipo de la Liga MX a corto plazo. El defensa llegó en julio de 2015 a Tigres y se despidió con 10 títulos en su palmarés.

En síntesis