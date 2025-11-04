Falta solo una jornada para que termine la primera fase del Torneo Apertura 2025 y hay cuatro equipos que pelean por quedarse con el liderato este próximo fin de semana, aunque hay uno que depende de sí mismo. Cruz Azul es el único líder hasta el momento y en caso de conseguir una victoria ante Pumas, terminará el torneo de la mejor manera para luego ser uno de los grandes candidatos al título en la Liguilla.

Publicidad

Publicidad

Toluca y América, que tienen los mismos puntos y se encuentran por debajo de La Máquina Celeste, se enfrentarán el próximo sábado y también tienen la posibilidad de quedarse con el primer lugar. Mientras tanto, Tigres necesita una combinación de resultados: una derrota de Cruz Azul y un empate entre los Diablos Rojos y las Águilas, además de vencer a Atlético San Luis, para aspirar al liderato.

Estos cuatro equipos, junto con Rayados de Monterrey, son los grandes candidatos a quedarse con el título en este 2025. Algunos llegan con más fuerza que otros, pero lo cierto es que la lucha ha estado muy pareja y promete un cierre apasionante antes de que comience la Liguilla.

En medio de esta definición, uno de los periodistas más reconocidos del país, David Faitelson, dio su opinión sobre quién considera el máximo favorito para coronarse campeón. Y, para sorpresa de muchos, su elección no fue Cruz Azul, sino el último campeón del futbol mexicano: el Toluca de Antonio Mohamed.

Publicidad

Publicidad

Las declaraciones de Faitelson

Durante su análisis, Faitelson destacó el nivel de ambos equipos, pero dejó claro que ve a los Diablos Rojos un paso adelante. “A mí me gusta Cruz Azul, ha tenido momentos fantásticos, muy buenos durante el torneo. No podemos ser tan disímbolos de un mes a otro, de una semana a otra. Hace días hablábamos que Toluca parecía un equipo invencible, lo vimos jugando en la Bombonera y decíamos: a este equipo no le gana nadie. Le metió un 6-2 contundente al Monterrey y uno decía, bueno, ¿quién va a detener al Toluca?”, expresó el comunicador.

Finalmente, Faitelson cerró su comentario dejando en claro su postura: “No, sigue siendo el Toluca para mí el gran favorito, pero Cruz Azul termina siendo un gran contendiente”.

ver también La IA predice la Liguilla del Apertura 2025: así quedarían los clasificados y cruces finales

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Monto revelado! El impresionante precio que Xolos fijó por una posible venta de Gilberto Mora

En síntesis