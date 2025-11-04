Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

David Faitelson sorprende al revelar quién es su gran candidato al título del Apertura 2025

El periodista de Televisa reveló que equipo es favorito para quedarse con la competición antes del comienzo de la Liguilla.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
El favorito para ganar el Apertura 2025 según Faitelson.
© Getty ImagesEl favorito para ganar el Apertura 2025 según Faitelson.

Falta solo una jornada para que termine la primera fase del Torneo Apertura 2025 y hay cuatro equipos que pelean por quedarse con el liderato este próximo fin de semana, aunque hay uno que depende de sí mismo. Cruz Azul es el único líder hasta el momento y en caso de conseguir una victoria ante Pumas, terminará el torneo de la mejor manera para luego ser uno de los grandes candidatos al título en la Liguilla.

Publicidad

Toluca y América, que tienen los mismos puntos y se encuentran por debajo de La Máquina Celeste, se enfrentarán el próximo sábado y también tienen la posibilidad de quedarse con el primer lugar. Mientras tanto, Tigres necesita una combinación de resultados: una derrota de Cruz Azul y un empate entre los Diablos Rojos y las Águilas, además de vencer a Atlético San Luis, para aspirar al liderato.

Estos cuatro equipos, junto con Rayados de Monterrey, son los grandes candidatos a quedarse con el título en este 2025. Algunos llegan con más fuerza que otros, pero lo cierto es que la lucha ha estado muy pareja y promete un cierre apasionante antes de que comience la Liguilla.

En medio de esta definición, uno de los periodistas más reconocidos del país, David Faitelson, dio su opinión sobre quién considera el máximo favorito para coronarse campeón. Y, para sorpresa de muchos, su elección no fue Cruz Azul, sino el último campeón del futbol mexicano: el Toluca de Antonio Mohamed.

Publicidad

Las declaraciones de Faitelson

Durante su análisis, Faitelson destacó el nivel de ambos equipos, pero dejó claro que ve a los Diablos Rojos un paso adelante. “A mí me gusta Cruz Azul, ha tenido momentos fantásticos, muy buenos durante el torneo. No podemos ser tan disímbolos de un mes a otro, de una semana a otra. Hace días hablábamos que Toluca parecía un equipo invencible, lo vimos jugando en la Bombonera y decíamos: a este equipo no le gana nadie. Le metió un 6-2 contundente al Monterrey y uno decía, bueno, ¿quién va a detener al Toluca?”, expresó el comunicador.

Finalmente, Faitelson cerró su comentario dejando en claro su postura: “No, sigue siendo el Toluca para mí el gran favorito, pero Cruz Azul termina siendo un gran contendiente”.

La IA predice la Liguilla del Apertura 2025: así quedarían los clasificados y cruces finales

ver también

La IA predice la Liguilla del Apertura 2025: así quedarían los clasificados y cruces finales

Tweet placeholder
Publicidad
¡Monto revelado! El impresionante precio que Xolos fijó por una posible venta de Gilberto Mora

ver también

¡Monto revelado! El impresionante precio que Xolos fijó por una posible venta de Gilberto Mora

En síntesis

  • Cruz Azul es el único líder y necesita vencer a Pumas para asegurar el primer lugar.
  • Toluca y América tienen los mismos puntos y se enfrentarán el próximo sábado peleando el liderato.
  • El periodista David Faitelson eligió al Toluca de Antonio Mohamed como máximo favorito al título.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
El nuevo apodo que le puso David Faitelson a Armando González
Chivas

El nuevo apodo que le puso David Faitelson a Armando González

Lo que realmente pasó con Willer Ditta y Kevin Mier
Cruz Azul

Lo que realmente pasó con Willer Ditta y Kevin Mier

Los 4 jugadores de México que convencieron a Faitelson
Selección Mexicana

Los 4 jugadores de México que convencieron a Faitelson

La tabla de posiciones del Grupo F del Mundial Sub-17 tras la derrota de México
Selección Mexicana

La tabla de posiciones del Grupo F del Mundial Sub-17 tras la derrota de México

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo