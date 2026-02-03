Es tendencia:
Desde Chile confirman una oferta que podría cambiar el futuro de América con Igor Lichnovsky

Hay mercados que aún no se han cerrado e Igor Lichnovsky podría aprovecharlo.

Por Marilyn Rebollo

Igor Lichnovsky ya tendría nuevo equipo
© Getty ImagesIgor Lichnovsky ya tendría nuevo equipo

Uno de los mayores problemas que ha tenido el Club América en los últimos días es el tema con Igor Lichnovsky y es que el futbolista aún tiene contrato con el equipo azulcrema hasta 2027 pero ya no entra en los planes del conjunto. De esta manera, las negociaciones contractuales se han trabado, pero una oferta podría cambiar todo.

Lo que pasa con el chileno es que la directiva ha acordado darle hasta 2.5 millones de dólares para poder rescindir el contrato. Esto sólo contaría 2026, pero el agente del futbolista está exigiendo que se cumplan los acuerdos hasta el 2027 por lo que América no está dispuesto a hacerlo, sobre todo por las bajas que ha tenido recientemente.

¿A dónde se iría Lichnovsky?

Sin embargo, una posible venta del futbolista haría que esta situación fuera diferente, sobre todo si pudiera llegar a un acuerdo con alguna plantilla. De acuerdo con la información del periodista chileno Rodrigo Arellano, el zaguero central azulcrema ya habría recibido una oferta del extranjero que sería una buena oportunidad.

Y es que hay mercados de fichajes que aún no cierran, por ejemplo en Turquía, será hasta el viernes 6 de febrero cuando se termine el plazo para conseguir refuerzos. Precisamente de aquí sería esa oportunidad pata Igor con la idea de llegar a esta liga. Pero hasta el momento se desconoce qué equipo lo busca y si hay algo encaminado.

La posible llegada de Lichnovsky a un equipo turco le permitiría al futbolista estar en el futbol profesional y fuera de la Liga MX donde ha salido mal con equipos como Cruz Azul, Tigres y ahora América, pero también le ayudaría a la directiva azulcrema tener algún acuerdo donde más allá de pagar puedan recibir alguna cantidad.

¿Cuánto le costaría al Club América la salida definitiva de Igor Lichnovsky?

En síntesis

  • El defensa Igor Lichnovsky recibió una oferta del futbol de Turquía para salir del América.
  • La directiva azulcrema ofrece 2.5 millones de dólares para rescindir el contrato del chileno en 2026.
  • El mercado de fichajes en Turquía cierra este viernes 6 de febrero de 2026.
