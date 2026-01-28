Es un hecho que Igor Lichnovsky ya no cuenta para el Club América en este Clausura 2026, puesto que el jugador no fue registrado en el equipo ante la Liga MX y además en el listado que se dio a conocer el día de ayer de la Concacaf Champions Cup tampoco aparece, por lo que el plan es rescindir el contrato del defensa central chileno.

Ya un torneo anterior, Igor tuvo que quedarse fuera de la plantilla, lo cual aceptó muy bien tomando en cuenta su lesión que no le permitiría jugar. Sólo que esta vez es diferente y de plano ya no lo quieren en el equipo, en primera instancia ocupa un puesto de No Formado en México y todavía tienen que darle un salario hasta que se cumpla su contrato.

Es de esta manera que la directiva en Coapa, que está haciendo cambios en las últimas horas tendría considerado que llegaran a un mutuo acuerdo para que así fuera. El tema aquí es que no sería sencillo, ya que el plan es que se pueda considerar una oferta razonable correspondiente sólo al 2026, pero hay una pequeña traba.

¿Qué pide Lichnovsky?

El agente del futbolista quiere que se salden todas las compensaciones hasta 2027, según afirma Fernando Esquivel en 365scores. En caso de que se cumpliera con todo ello, el conjunto del América tendría que soltar cerca de 2.5 millones de dólares para el jugador chileno y desde luego, su representante, por lo que sí le costaría esa situación.

Cabe mencionar que tras esta información aún están en diferentes acuerdos para poder llegar a una mejor instancia, pero el hecho de que puedan liberar esa cantidad de dinero y en un año donde se ha anunciado que hay menos presupuesto, esto terminaría por complicarle mucho el torneo a las Águilas con los posibles refuerzos.

En síntesis