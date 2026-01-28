Es tendencia:
¿Cuánto le costaría al Club América la salida definitiva de Igor Lichnovsky?

Todo esto es lo que tendrá que pagar el cuadro azulcrema si es que desean dar de baja a Igor Lichnovsky.

Por Marilyn Rebollo

MEXICO CITY, MEXICO – JULY 16: Igor Lichnovsky of America reacts during the 2nd round match between America and Tijuana as part of the Torneo Apertura 2025 Liga MX at Estadio Ciudad de los Deportes on July 16, 2025 in Mexico City, Mexico. (Photo by Agustin Cuevas/Getty Images)
© Getty ImagesMEXICO CITY, MEXICO – JULY 16: Igor Lichnovsky of America reacts during the 2nd round match between America and Tijuana as part of the Torneo Apertura 2025 Liga MX at Estadio Ciudad de los Deportes on July 16, 2025 in Mexico City, Mexico. (Photo by Agustin Cuevas/Getty Images)

Es un hecho que Igor Lichnovsky ya no cuenta para el Club América en este Clausura 2026, puesto que el jugador no fue registrado en el equipo ante la Liga MX y además en el listado que se dio a conocer el día de ayer de la Concacaf Champions Cup tampoco aparece, por lo que el plan es rescindir el contrato del defensa central chileno.

Ya un torneo anterior, Igor tuvo que quedarse fuera de la plantilla, lo cual aceptó muy bien tomando en cuenta su lesión que no le permitiría jugar. Sólo que esta vez es diferente y de plano ya no lo quieren en el equipo, en primera instancia ocupa un puesto de No Formado en México y todavía tienen que darle un salario hasta que se cumpla su contrato.

Es de esta manera que la directiva en Coapa, que está haciendo cambios en las últimas horas tendría considerado que llegaran a un mutuo acuerdo para que así fuera. El tema aquí es que no sería sencillo, ya que el plan es que se pueda considerar una oferta razonable correspondiente sólo al 2026, pero hay una pequeña traba.

¿Qué pide Lichnovsky?

El agente del futbolista quiere que se salden todas las compensaciones hasta 2027, según afirma Fernando Esquivel en 365scores. En caso de que se cumpliera con todo ello, el conjunto del América tendría que soltar cerca de 2.5 millones de dólares para el jugador chileno y desde luego, su representante, por lo que sí le costaría esa situación.

Cabe mencionar que tras esta información aún están en diferentes acuerdos para poder llegar a una mejor instancia, pero el hecho de que puedan liberar esa cantidad de dinero y en un año donde se ha anunciado que hay menos presupuesto, esto terminaría por complicarle mucho el torneo a las Águilas con los posibles refuerzos.

André Jardine le ganó la pulseada a Diego Ramírez: América comunica nuevo rol del Director Deportivo

En síntesis

  • El defensa Igor Lichnovsky fue excluido de los registros del América para la Liga MX y Concachampions.
  • El representante de Lichnovsky exige un pago de 2.5 millones de dólares para rescindir el contrato.
  • La directiva busca liquidar únicamente el año 2026, pero el jugador reclama pagos hasta 2027.
