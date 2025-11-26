La mayoría de los jugadores históricos que ha tenido el Club América desean volver al Nido tarde o temprano. Ya sea por lo que vivieron con esa camiseta o porque en realidad es algo que desean para tener nuevas oportunidades, puesto que el equipo azulcrema siempre ha sido una vitrina para las selecciones cuando se trata de buscar jugadores.

Uno de estos casos es con la Selección de Uruguay, donde Rodrigo Aguirre no figuraba cuando estaba en Rayados y después de llegar a Coapa empezó a ser considerado por Marcelo Bielsa y con oportunidad de anotar en su equipo. Sin embargo, hay jugadores que se fueron y que ahora que tienen oportunidad de ir al Mundial 2026 podrían volver.

Bruno Valdez extraña al América

En una entrevista que sostuvo Bruno Valdez con FOX, el histórico goleador defensivo de las Águilas mencionó que tiene muchos deseos de volver al equipo que dejó, sobre todo porque aún le quedaban seis meses de contrato y fue cuando se dio su salida Boca Juniors, donde no se pudo consolidar después de este paso en la Liga MX.

“Yo lo extraño mucho al club (América) nosotros fuimos muy felices ahí, me costó bastante asimilar que estaba saliendo de ahí, pero siempre también les sigo viendo los partidos, sigo hablando con los compañeros que se quedaron ahí. Muy feliz porque les está yendo muy bien y creo yo que los extraño más a ellos que el club a mí”. Bruno Valdez

¿Regresaría para ganarse un lugar en el Mundial?

Él detalló que su salida del América ya se dio por un mutuo acuerdo, ahora tiene la oportunidad en Cerro Porteño de destacar, sobre todo porque se viene el Mundial 2026. El hecho de que Paraguay haya conseguido un boleto a la Copa del Mundo lo pone a pensar en su posibilidad de ganarse un lugar y volver al América podría ser una opción.

En síntesis

Bruno Valdez , histórico goleador defensivo del América, declaró que extraña mucho al club azulcrema.

, histórico goleador defensivo del América, declaró que al club azulcrema. Bruno Valdez salió del América por mutuo acuerdo y actualmente juega en Cerro Porteño (Paraguay).

salió del América por y actualmente juega en (Paraguay). El paraguayo Bruno Valdez considera que volver al América podría ser una opción para buscar un lugar en el Mundial 2026.

