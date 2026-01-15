En el marco de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX, que se disputó entresemana, América cayó derrotado por 2-0 en condición de local en el Estadio Ciudad de los Deportes ante Atlético San Luis y sigue sin ganar en el actual certamen.

Tras este duro golpe, el entrenador de las Águilas, André Jardine, habló en conferencia de prensa y analizó el compromiso: “En desempeño me quedo con la sensación de ser injusto buscar muchas conclusiones con un partido con estas circunstancias”.

El entrenador brasileño hizo énfasis en que será necesario esperar algunos compromisos más para tener claridad real del rendimiento de sus dirigidos, pidiendo paciencia: “Hay que aguardar un poquito más algunos partidos para realmente poder tener un análisis”.

Por otro lado, añadió: “Quien está en este club sabe dónde está parado, sabe que existe la presión”. Además, habló sobre lo que se viene: “Tratar de reaccionar ya en el próximo partido y buscar un segundo momento de inicio mucho mejor para recuperar estos puntos”.

Además de los resultados, el estratega también pidió paciencia sobre los refuerzos: “Tengo claro la sensación de nos falta un movimiento, pero hay que aguardar”. Por último, envió un mensaje a los seguidores del cuadro azulcrema: “Vamos a tener la claridad de buscar los porqués y seguir buscando evolucionar”.

¿Cuándo y contra quién juega América por la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX?

De cara a poder recuperarse y alcanzar la primera victoria en el torneo, América estará jugando por la Jornada 3 ante Pachuca el próximo domingo 18 de enero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca.

