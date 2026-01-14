Apenas ha sido una jornada la que ha disputado el Club América en este Clausura 2026, pero las críticas no han perdonado, después de un empate a ceros ante Xolos. Ahora, la escuadra tendrá que medirse ante Atlético de San Luis este miércoles en casa, por lo que se espera la primera victoria de la plantilla de André Jardine.

La falta de refuerzos, la inesperada presencia de algunos jugadores que poco han hecho por el equipo y sobre todo, el posible tricampeonato que podrían conseguir en Toluca pone de nervios a la afición azulcrema respecto a la continuidad de André Jardine al frente del equipo, puesto que sus decisiones han sido cuestionadas.

Paul Aguilar confía en André Jardine

Este martes, fue el debut de Paul Aguilar, exjugador de las Águilas en La Última Palabra por Fox Sports, por lo que lo cuestionaron respecto a si André ya había cumplido con su etapa de oro en el equipo. Por lo que tajantemente demostró que no y dejó claro que es el indicado para regresarle el rumbo a la escuadra azulcrema.

“No, no ha terminado la época de oro creo que después del tricampeonato todavía América llegó a una final, es complicado en el futbol. Cualquiera que me hables, mantener un equipo sobre todo dos años arriba como América, creo que no se le dio el valor que se le debió haber dado. Tiene las armas para sacar lo mejor de cada jugador y ponerlo otra vez en los primeros lugares”.

En su defensa, apunta que el estratega le dio todavía una final más a la escuadra y es algo que no consideran, un equipo de la magnitud del América ha logrado llegar a estas instancias aún con lesionados y elementos de gran relevancia manteniéndose al margen, por lo que considera que aún le queda tiempo con el plantel.

En síntesis