Es tendencia:
logotipo del encabezado
Club América

Paul Aguilar respalda a André Jardine al frente del Club América pese a los resultados de los últimos dos torneos

El exfutbolista de las Águilas confirmó que en América deben seguir confiando en Jardine.

Por Marilyn Rebollo

Sigue a Bolavip en Google!
Paul Aguilar respalda a André Jardine en el América
© Getty ImagesPaul Aguilar respalda a André Jardine en el América

Apenas ha sido una jornada la que ha disputado el Club América en este Clausura 2026, pero las críticas no han perdonado, después de un empate a ceros ante Xolos. Ahora, la escuadra tendrá que medirse ante Atlético de San Luis este miércoles en casa, por lo que se espera la primera victoria de la plantilla de André Jardine.

Publicidad

La falta de refuerzos, la inesperada presencia de algunos jugadores que poco han hecho por el equipo y sobre todo, el posible tricampeonato que podrían conseguir en Toluca pone de nervios a la afición azulcrema respecto a la continuidad de André Jardine al frente del equipo, puesto que sus decisiones han sido cuestionadas.

Paul Aguilar confía en André Jardine

Este martes, fue el debut de Paul Aguilar, exjugador de las Águilas en La Última Palabra por Fox Sports, por lo que lo cuestionaron respecto a si André ya había cumplido con su etapa de oro en el equipo. Por lo que tajantemente demostró que no y dejó claro que es el indicado para regresarle el rumbo a la escuadra azulcrema.

“No, no ha terminado la época de oro creo que después del tricampeonato todavía América llegó a una final, es complicado en el futbol. Cualquiera que me hables, mantener un equipo sobre todo dos años arriba como América, creo que no se le dio el valor que se le debió haber dado. Tiene las armas para sacar lo mejor de cada jugador y ponerlo otra vez en los primeros lugares”.

Publicidad

En su defensa, apunta que el estratega le dio todavía una final más a la escuadra y es algo que no consideran, un equipo de la magnitud del América ha logrado llegar a estas instancias aún con lesionados y elementos de gran relevancia manteniéndose al margen, por lo que considera que aún le queda tiempo con el plantel.

Santiago Baños y André Jardine hablaron sobre la posible salida de Álvaro Fidalgo de América

ver también

Santiago Baños y André Jardine hablaron sobre la posible salida de Álvaro Fidalgo de América

En síntesis

  • El América de André Jardine empató sin goles ante Xolos en la primera jornada.
  • Paul Aguilar debutó como analista en Fox Sports y respaldó la continuidad de André Jardine.
  • Las Águilas enfrentarán al Atlético de San Luis este miércoles en busca de su primer triunfo.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
Richard Sánchez no llega a Tigres y confirman su nuevo equipo
Club Tigres

Richard Sánchez no llega a Tigres y confirman su nuevo equipo

El problema que tendrian América, Chivas y Rayados si llegan a instancias finales de la Liguilla
Liga MX

El problema que tendrian América, Chivas y Rayados si llegan a instancias finales de la Liguilla

Fichaje estrella ha sido criticado por la afición del Club América
América

Fichaje estrella ha sido criticado por la afición del Club América

En Inter Miami gana 12 millones y el salario que está dispuesto a pagar Al-Ittihad a Messi
Futbol Internacional

En Inter Miami gana 12 millones y el salario que está dispuesto a pagar Al-Ittihad a Messi

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo