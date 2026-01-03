Después de que el Club América consiguió el tricampeonato se vino un camino para Toluca que va armando ese mismo final. Antonio Mohamed ya levantó dos títulos con los Diablos Rojos y ahora va por campeonato que igualaría ese triple título de las Águilas. Sin embargo, lo que menos se espera es que el propio equipo lo ayude.

Y es que empezó a trascender la noticia de que las Águilas estarían haciendo un intercambio con Toluca cediendo a Ralph Orquín. Pero tras la investigación se dio a conocer que al jugador sólo le quedan seis meses de contrato, por lo cual no podía irse a préstamo a la escuadra de los Diablos Rojos y mantenerse como jugador azulcrema.

¿Cuál es la situación real de Ralph Orquín?

El problema aquí es que si bien no se aceptaba la propuesta de que se fuera al equipo como intercambio, César Luis Merlo dio a conocer que sí había interés por parte de los del Estado de México para llevarse al lateral izquierdo y con lo que ya han sumado a su plantilla poder hacer un equipo más joven. Pero las cosas se habrían salido de control.

Debido a que en el torneo anterior se le dio prioridad a Cristian Borja con el equipo, el canterano fue relegado, pero de acuerdo con la información del periodista de TUDN, el “Profe” Ibáñez, se confirmó que debido a lo que se viene del Mundial necesitan otras opciones, ya que pueden llamar al colombiano y tras un posible intercambio de Cristian Calderón necesitaban a alguien como él.

Es por ello que habrían hecho una propuesta a Orquín para que renovara un año más con el América, pero no llegaban a las pretensiones económicas que el futbolista quería, al final, el equipo habría complacido al futbolista después de los rumores de una posible salida a Toluca, por lo que ahora Ralph lo estaría pensando detenidamente.

Si bien, en esta ocasión todo queda a decisión del jugador si desea continuar, hay que tomar en cuenta que en primera la directiva no le dio lo que pedía. Ahora, en caso de que busque más minutos en el equipo de Mohamed habría dado la oportunidad de reforzar a un rival directo y además quedarse sin la posibilidad de tener suplentes en esa posición.

En síntesis

