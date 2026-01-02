Aunque todavía no es oficial, América ya tiene cerrado a su primer fichaje: Rodrigo Dourado firmará con el equipo de Coapa procedente de Atlético San Luis. La operación entre clubes se cerraría por aproximadamente 3 millones de dólares.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el América necesita desprenderse de un extranjero para poder inscribir al brasileño de cara al Clausura 2026. En este sentido, y de acuerdo a lo revelado por Carlos Ponce de León, director del Diario Récord, el apuntado a abandonar Coapa es Igor Lichnovsky.

La situación de Igor Lichnovsky en América

El chileno coquetea con su salida del equipo desde hace tiempo y parece que finalmente le llegó su hora. Igor Lichnovsky tiene contrato con el América hasta junio de 2027, pero el defensa deberá buscarse un nuevo equipo. La idea del club azulcrema es venderlo para recibir dinero, pero si es necesario buscará un préstamo o incluso una rescisión de contrato.

El chileno viene de disputar 8 partidos con Las Águilas en el Apertura 2025. Pero André Jardine quiere hacer ciertos ajustes en el plantel y la llegada de Rodrigo Dourado repercute directamente en Igor Lichnovsky porque su ciclo en el América está por llegar a su fin.

Publicidad

Publicidad

Rodrigo Dourado es el primer refuerzo del América (Getty Images)

Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres, Cristián Borja, Allan Saint-Maximin, Brian Rodríguez, Javairo Dilrosun, Víctor Dávila, Rodrigo Aguirre y José Rául Zúñiga son los nueve extranjeros del América y en la Liga MX se pueden registrar como máximo a 9 NFM. Por lo tanto Rodrigo Dourado entraría por el defensa chileno.

ver también América busca romper el mercado de la Liga MX con el fichaje de Julián Araujo

El América buscó la incorporación de un mediocampista desde el inicio del mercado. Después de interesarse por Obed Vargas y Agustín Palavecino, y al darse cuenta de la dificultad de dichas operaciones, en Coapa apuntaron para otro lado y es en este contexto en el que apareció Rodrigo Dourado.

Publicidad

Publicidad

En síntesis