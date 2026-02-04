La herida tras la salida de Álvaro Fidalgo aún duele en la afición del Club América y justo el día en el que es presentado con el Real Betis, el gol que le anota el Olimpia a las Águilas en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, el futbolista, Jorge Álvarez decide celebrarla como el “Maguito” haciendo la reverencia al público.

Esto no sólo movió fibras sensibles en los seguidores, en los propios jugadores y en los que lo vieron sentados desde su televisor, sino que además provocó molestia, ya que muchos pensaron que lo hicieron con motivo de burla hacia las Águilas y es que las palabras del DT del Olimpia al terminar hacían pensar que todo era en contra de los azulcremas.

¿Burla al América?

Sin embargo, aunque el hecho de que Eduardo Espinel hubiera minimizado la grandeza del equipo, el festejo de Álvarez no tuvo nada que ver con hacerles recordar la salida de Fidalgo. Y es que este es un clásico festejo que él hace porque justamente el apodo que recibe es “El Mago”, por lo que de la misma forma lo realiza.

En la cuenta oficial del equipo publicaron una foto del gol y justamente le pusieron la leyenda: “Sí, sí, sí Mago. ¡Haga lo que usted desee!”. Esto hizo pensar que en realidad sí era un tema personal de burla con el equipo, pero analizando los festejos que hace, si bien, son muy variados, éste es uno de los de su repertorio común desde hace un tiempo.

Como muestra de ello está el cuarto gol que le anotan a Motagua hace 3 años y que quedó grabado en un video de Deportes TVC en donde el futbolista hondureño consigue esa anotación y justamente se va hacia donde está la afición para realizar ese festejo. Es por ello que se elimina la idea de que sólo fuera por burla.

