El Club América ha conseguido nombrarse el “equipo más grande” de la Liga MX y es que al ser el conjunto mexicano con la mayor cantidad de títulos se ha convertido en un plantel que le ha dado cabida a muchos jugadores talentosos tanto extranjeros como canteranos. Y justamente el día de ayer, uno de los exfutbolistas del Nido se coronó campeón lejos del equipo.

El jugador de América campeón con Ottawa

Fue el 1 de agosto del 2025, hace poco más de tres meses que el conjunto azulcrema hizo una alianza con el Atlético Ottawa para llevarse a su canterano, Antonio Álvarez, el futbolista nacional llegó como refuerzo para este conjunto en la Canadian Premier League y este domingo en un partido muy atípico con nieve, el mexicano logró el campeonato.

El equipo comandado por el mexicano Diego Mejía venció 2-1 al Cavalry en la final de la Liga Canadiense. Con esto se llevó su primer título en la historia del equipo que forma parte de los filiales del Atlético de Madrid. El juego se disputó en un terreno totalmente blanco por la nieve, puesto que había un clima de -2 grados.

En sus redes sociales, el mexicano, exfutbolista del América celebró con sus compañeros y su familia el título que consiguió en esta nueva etapa. Su debut dentro de esta escuadra lo hizo el 11 de agosto cuando entró de cambio al minuto 73 y aunque no era del cuadro titular consiguió lo que pocos en un tiempo récord.

Álvarez debutó en la Liga MX con el América consiguiendo un gol ante Querétaro, a sus 21 años consigue este campeonato. Fue parte de la Selección Mexicana en categorías menores y ha sido clave en la Sub 20 y 23 de las Águilas. Ahora al ser un equipo que forma parte de la escuadra española, se toma en consideración que este campeonato le podría abrir una puerta para irse a Europa.

