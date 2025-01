Red Bull perdió a dos hombres importantes para la temporada 2025: Adrian Newey y Checo Pérez. Por un lado, el ingeniero que llevó a la escudería a la cima gracias al diseño de sus coches abandonó sus funciones en abril, mientras que Sergio fue despedido luego de finalizar octavo en la tabla de posiciones del Mundial de Pilotos.

Christian Horner y compañía tendrán un gran desafío en la nueva temporada y todo apunta a que podrían sufrir ante McLaren, Ferrari y Mercedes, tal como sucedió en la recta final de 2024. Ahora bien, Aston Martin también se quiere meter en la conversación precisamente de la mano de Newey, quien habló por primera vez de las falencias de Red Bull en la recta final de su etapa en Milton Keynes.

En una entrevista con Auto Motor und Sport, Newey reveló: “El coche ya estaba empezando a ser más difícil de conducir a fines de 2023“. Acto seguido, marcó la diferencia entre un piloto y otro ante esta situación: “Max podía manejar eso. No se adaptaba a él, pero podía manejarlo. Checo no podía“.

“Comenzó también a través de 2023 a verse más una diferencia en el rendimiento entre los compañeros de equipo, Max y Checo. Eso se mantuvo en la primera parte de 24, pero el coche era todavía lo suficientemente rápido como para ser capaz de hacer frente a ello”, continuó Adrian.

Adrian Newey abandonó Red Bull y ahora es parte del proyecto de Aston Martin (GETTY IMAGES)

Por último, dejó en claro que en Red Bull no le dieron la importancia debida a estas señales y llegaron a un punto de no retorno: “Es algo que empezaba a preocuparme, pero no a mucha gente de la organización. Tal vez por falta de experiencia, siguieron en la misma dirección. Y el problema se hizo más y más agudo hasta el punto de que incluso a Max le resultaba difícil conducir”.

Los pilotos de Red Bull Racing para la temporada 2025

Max Verstappen (titular)

Liam Lawson (titular)

Yuki Tsunoda (reserva)

