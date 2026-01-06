América ha tenido pocos movimientos en este mercado de pases y, hasta el momento, solo consiguió un refuerzo de cara al Clausura 2026, que comienza este fin de semana. La planificación se vio condicionada por un problema central: los cupos de extranjeros, que no lograron liberarse a tiempo y frenaron varias negociaciones que la directiva tenía avanzadas.

Buena parte de los futbolistas apuntados por el club no son mexicanos, lo que complicó el armado del plantel. Con ese escenario, en Coapa comenzaron a analizar salidas para poder destrabar incorporaciones y cumplir con la normativa de registros de la Liga MX.

En ese contexto tomó fuerza el nombre de Igor Lichnovsky, defensor chileno que aparece como uno de los principales candidatos a dejar el club. Durante los últimos días se habló de una posible cesión a Necaxa, incluso con la chance de que América pagara su salario, pero esa opción perdió fuerza con el correr de las horas.

Finalmente, todo indica que Lichnovsky no jugará en Necaxa y que tampoco continuará en las Águilas. Según informó el periodista Raoul Ortiz, la directiva azulcrema habría tomado una decisión drástica respecto a su futuro, ya que no lograron encontrarle salida mediante una venta o préstamo.

La postura del club sería rescidir el contrato del defensor chileno, vínculo que se extiende hasta 2027, con el objetivo de liberar de manera inmediata un cupo extranjero. La medida no estaba en los planes iniciales, pero la urgencia por registrar refuerzos aceleró los tiempos.

América necesita registrar a Dourado

La salida de Lichnovsky está directamente vinculada con la situación de Rodrigo Dourado, primer fichaje de América para este torneo. El mediocampista necesita ser registrado de forma oficial y ocupa plaza de extranjero, por lo que el club está obligado a liberar espacio en su plantilla. Por eso, el chileno aparece como el apuntado para destrabar el registro y permitir que Dourado pueda estar disponible cuanto antes.

En síntesis