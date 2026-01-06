Es tendencia:
logotipo del encabezado
AMÉRICA

Igor Lichnovsky no llega a Necaxa y América prepara una decisión drástica con su futuro

El defensor chileno se prepara para ser una de las próximas salidas del equipo mexicano pensando en el próximo torneo que comienza este fin de semana.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Igor Lichnosvky no seguirá en el América.
© Getty ImagesIgor Lichnosvky no seguirá en el América.

América ha tenido pocos movimientos en este mercado de pases y, hasta el momento, solo consiguió un refuerzo de cara al Clausura 2026, que comienza este fin de semana. La planificación se vio condicionada por un problema central: los cupos de extranjeros, que no lograron liberarse a tiempo y frenaron varias negociaciones que la directiva tenía avanzadas.

Publicidad

Buena parte de los futbolistas apuntados por el club no son mexicanos, lo que complicó el armado del plantel. Con ese escenario, en Coapa comenzaron a analizar salidas para poder destrabar incorporaciones y cumplir con la normativa de registros de la Liga MX.

En ese contexto tomó fuerza el nombre de Igor Lichnovsky, defensor chileno que aparece como uno de los principales candidatos a dejar el club. Durante los últimos días se habló de una posible cesión a Necaxa, incluso con la chance de que América pagara su salario, pero esa opción perdió fuerza con el correr de las horas.

Finalmente, todo indica que Lichnovsky no jugará en Necaxa y que tampoco continuará en las Águilas. Según informó el periodista Raoul Ortiz, la directiva azulcrema habría tomado una decisión drástica respecto a su futuro, ya que no lograron encontrarle salida mediante una venta o préstamo.

Publicidad

La postura del club sería rescidir el contrato del defensor chileno, vínculo que se extiende hasta 2027, con el objetivo de liberar de manera inmediata un cupo extranjero. La medida no estaba en los planes iniciales, pero la urgencia por registrar refuerzos aceleró los tiempos.

América necesita registrar a Dourado

La alineación que tendría América con el fichaje de Rodrigo Dourado de cara al Clausura 2026

ver también

La alineación que tendría América con el fichaje de Rodrigo Dourado de cara al Clausura 2026

La salida de Lichnovsky está directamente vinculada con la situación de Rodrigo Dourado, primer fichaje de América para este torneo. El mediocampista necesita ser registrado de forma oficial y ocupa plaza de extranjero, por lo que el club está obligado a liberar espacio en su plantilla. Por eso, el chileno aparece como el apuntado para destrabar el registro y permitir que Dourado pueda estar disponible cuanto antes.

Publicidad

En síntesis

  • El club América rescindirá el contrato de Igor Lichnovsky para liberar un cupo extranjero.
  • La salida del chileno permite registrar a Rodrigo Dourado, primer fichaje del Clausura 2026.
  • El vínculo contractual de Lichnovsky con las Águilas se extendía originalmente hasta el año 2027.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
La cláusula 'anti despido' que le impuso Efraín Juárez a Pumas
Pumas de la UNAM

La cláusula 'anti despido' que le impuso Efraín Juárez a Pumas

Mientras Miguel Borja llegó libre, la fortuna que pagó Cruz Azul por Palavecino
Cruz Azul

Mientras Miguel Borja llegó libre, la fortuna que pagó Cruz Azul por Palavecino

Así juega el nuevo refuerzo de Toluca: Jorge Díaz Price
Toluca FC

Así juega el nuevo refuerzo de Toluca: Jorge Díaz Price

¿A qué hora juegan España vs. Perú por la Kings World Cup Nations 2026 y cómo ver EN VIVO?
Futbol Internacional

¿A qué hora juegan España vs. Perú por la Kings World Cup Nations 2026 y cómo ver EN VIVO?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo