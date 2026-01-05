Luego del decepcionante Apertura 2025, donde América se quedó en los Cuartos de Final al ser eliminado por Rayados, el equipo capitalino busca mejorar su rendimiento y en el mercado de pases busca jugadores para crecer como equipo.

Publicidad

Publicidad

Para tener una mejor presentación, y poder pelear de verdad por el título, como lo hizo cuando llegó a cuatro finales seguidas entre el Apertura 2023 y Clausura 2025, el cuadro de Ciudad de México realizó un movimiento en el mercado de pases. Ficho al pivote Rodrigo Dourado de Atlético San Luis.

Este movimiento le daría una presencia clara en el mediocampo, siendo una parte clave no solo en ataque sino mucho más en defensa. El brasileño puede darle la libertad que necesitan los jugadores creativos para poder llegar de manera clara al arco rival.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Una alineación con todas las figuras de las Águilas en el campo de juego, y bien ofensiva por la calidad de sus atacantes, podría ser de la siguiente manera: Malagón; Álvarez, Reyes, Juárez, Borja; Dos Santos, Dourado; Zendeja, Fidalgo, Rodríguez; y Martin.

En lo que respecta a sus números en la entidad de San Luis Potosí, el mediocentro fue parte de 127 partidos en el equipo entre 2022 y 2025, siendo titular en 120 de ellos. Marco apenas 6 goles y 4 asistencias, pero su aporte pasa por otra faceta que nada tiene que ver en la labor ofensiva.

¿Cuándo y contra quién debuta América en el Clausura 2026?

ver también ¿Se quedarán en el equipo? Club América prepara Plan B con Igor Lichnovsky y Víctor Dávila

En lo que tiene que ver al debut de los Azulcremas, por la Jornada 1 del torneo nacional enfrentarán a Xolos en condición de visitante el próximo sábado 10 de enero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana.

Publicidad

Publicidad

En síntesis