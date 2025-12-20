El mercado de fichajes del Club América preocupa y es que ya esta semana el equipo regresó para presentar exámenes médicos y comenzar con la pretemporada, pero lamentablemente los refuerzos aún no han llegado y ponen a pensar que pasará lo mismo que en las otras ocasiones, donde terminan de fichar a medio torneo.

Sin embargo, esta vez han sido varios los nombres que han sonado como posibles refuerzos, ya que supuestamente hay intención de ficharlos, pero al final si el dinero que dan no es suficiente, evitarán conseguir a los elementos que están buscando y de nueva cuenta optarán por las últimas opciones que se les presenten.

¿Qué opciones de fichajes tiene el América?

Es por ello que de acuerdo con información del periodista de W Deportes, Diego Sandoval, hay un par de jugadores que están buscando equipo y tras ya estar en la Liga MX tendrían al Club América como uno de los conjuntos en los que podrían ofrecerlos, sólo que en esta ocasión sí podrían ser clave para lo que se necesita en la plantilla.

El primero que nombre es el futbolista de Santos Laguna, Franco Fagúndez de 25 años, es uruguayo y tendrían que liberar una plaza de NFM para colocarlo, juega como enganche-mediapunta; tiene un valor en el mercado de 1.1 millones de dólares y aunque tiene contrato con los laguneros hasta 2027, la buena relación entre ambos equipos podría permitir una cesión.

El segundo que propone es Leo Fernández, actualmente no es considerado en Peñarol, por lo que buscaría volver a la Liga MX, tiene 27 años, juega como mediapunta y volante por derecha, su valor en el mercado es de 7 MDD y también tiene contrato hasta 2027, pero justamente en la escuadra no le encuentran cabida.

