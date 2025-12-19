Raúl Jiménez está atravesando su última temporada como futbolista del Fulham. Al menos desde lo contractual, su vínculo con el conjunto de la Premier League finaliza en junio de 2026, cuando el ‘Lobo de Tepeji’ se encuentre en esta parte del continente disputando el Mundial con México.

Mucho se ha especulado sobre el posible regreso de Raúl Jiménez al América una vez que finalice su contrato con el Fulham. El referente del Tri no ha negado sus intenciones de volver a Coapa y el delantero de 34 años volvió a hablar sobre esta posibilidad.

Raúl Jiménez sobre su regreso al América

“Sí claro, está dentro de los planes, se tienen que dar varias cosas, pero si en un futuro se llegara a dar, yo estaría muy feliz. Han llegado varias ofertas de diferentes equipos, pero creo que primero lo primero”, comentó Raúl Jiménez en una entrevista con TUDN.

Además, el líder de la Selección Mexicana manifestó que siempre está al tanto de la actualidad del América: “Cuando puedo miro más que nada los resúmenes, es lo que puedo más, pero cuando sé que van a jugar lo primero que reviso es el resultado”.

Raúl Jiménez en su época como jugador del América (JAM Media)

Aunque todavía tiene una edad en la que podría disputar varias temporadas, a Raúl Jiménez le consultaron sobre la chance de retirarse en Las Águilas: “¿Por qué no? Sería algo bonito terminar donde empecé, pero vamos viendo cómo se van dando las cosas”.

El ‘Lobo de Tepeji’ estaría jugando sus últimos meses con el Fulham y el América solo tendría que esperar a junio para ofrecerle un contrato como jugador libre. Sin embargo, está claro que la decisión de su regreso dependerá pura y exclusivamente de Raúl Jiménez y lo más probable es que defina su futuro una vez que termine su participación en el Mundial 2026 con México.

