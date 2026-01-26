El Club América se encuentra cada vez más lejos de cerrar el fichaje de Raphael Veiga, pero en Coapa hay dos directivos que sí o sí están en la búsqueda de este fichaje; el primero sin duda es André Jardine, quien ha solicitado especialmente este fichaje; mientras que el segundo es Joaquín Balcárcel quien da respaldo a la petición del estratega.

¿Por qué apuestan por Veiga?

De acuerdo con Carlos Ponce de León la idea de conseguir como refuerzo al futbolista de Palmeiras es principalmente debido a estos dos directivos, por lo que aunque Diego Ramírez es quien se encarga de analizar y concretar estos fichajes, en esta ocasión se ha descartado de ello, porque no es un elemento que le sea favorable.

Cabe mencionar que de acuerdo con la misma fuente hay un pequeño problema entre los altos mandos del equipo precisamente por lo anterior, hay quienes no aprueban el fichaje, pero debido al respaldo de Balcárcel llama la atención que se esté dando paso con seguimiento estricto a que se pueda concretar ese refuerzo lo antes posible.

Sin embargo, de acuerdo con César Luis Merlo, dentro del entorno del conjunto brasileño, hasta el momento desde América no se ha mandado una oferta formal por el futbolista, ya que aunque se mencionan los rumores de que posiblemente ya hay avances, la realidad es que desde el equipo no hay hasta el momento nada definido.

Merlo también apunta a que esta información es meramente del entorno del futbolista y del equipo, ya que en América llevan tres días muy herméticos con lo que se dice, por lo que nadie ha mencionado si se hará. Por lo tanto, deben liberar primero la plaza de No Formado en México para darle cabida, sólo que tienen el tiempo medido.

