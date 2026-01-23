América no arrancó el Clausura 2026 de la Liga MX de la mejor manera luego de cosechar dos empates y una derrota, pero donde no ha marcado un gol en más de 270 minutos. Esto genera malestar de un equipo que tiene la exigencia de pelear bien arriba.

Acorde a lo aportado por “El Bolero” en Mediotiempo, no estaría del todo bien la relación entre el director técnico André Jardine y parte de la directiva de las Águilas: “El brasileño no está tan seguro ni tan bien visto por toda la directiva y más porque le ha estado dando por hablar en todas conferencias del famoso refuerzo que va a llegar al América“.

Y agregó detalles sobre el motivo de la molestia: “Con esas declaraciones ya puso a trabajar horas extras a la directiva, que sabe que no puede no traer a nadie, porque la afición se le va a echar encima porque el brasileño puso el balón en la cancha de ellos“.

Además, añadió: “Esta situación no gustó mucho y de una vez les adelanto que existe una fisura ya entre algunos directivos y Jardine por esta situación, y en verano se va uno o se van otros. El que entendió, entendió. La clave estará en la Concachampions“

Cabe recordar que el conjunto azulcrema debutará ante Olimpia de Honduras en la Primera Ronda de la edición 2026 del certamen internacional. Será a Ida y Vuelta entre el 3 y 11 de febrero. En menos de un mes, el equipo se jugará su futuro a nivel internacional y quizás, el puesto del DT.

¿Cuándo y dónde vuelve a jugar América por el Clausura 2026?

De cara a poder conseguir su primera victoria en el actual certamen, el cuadro azulcrema estará recibiendo al Necaxa por la Jornada 4 el próximo sábado 31 de enero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana.

