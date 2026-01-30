Es tendencia:
Club América

¡Sin paz en América! Allan Saint-Maximin denunció racismo contra sus hijos: “Cometieron un error”

El delantero francés denunció tratos ofensivos hacia su familia y realizó un fuerte descargo a través de sus redes sociales.

Por Agustín Zabaleta

Allan-Saint Maximin denunció tratos racistas hacia sus hijos

El ciclo del delantero Allan Saint-Maximin en América está costando ver sus frutos más de lo esperado. Al futbolista le está costando la adaptación y en cancha no está aportando los goles y la calidad que la afición esperaba del experimentado atacante.

Para peor, en las últimas horas se dio una situación que generó mucho rechazo y comentada por el propio artillero. Para explicar, el jugador realizó un posteo en Instagram denunciando un presunto acto de racismo sufrido a una de sus hijas en los últimos días.

Así inició: “El problema no es el color de tu piel, es el color de tus pensamientos. Ser atacada, no es un problema, crecí, aprendí a luchar contra los ataques, ya sean ocultos o frontales. Pero hay una cosa que nunca toleraré es que agredan a mis hijas“.

Y continuó: “Proteger a mis hijos es mi prioridad y voy a luchar para asegurarme de que sean respetados y amados, independientemente de su fondo o color de su piel. El odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad“.

Por último, cerró: “Así que a los que se atrevieron a meterse con mis hijos les digo: cometieron un error. Siempre voy a luchar para proteger a los míos, y no hay persona o amenaza que me asuste. La única persona en esta tierra que me asusta es Dios. Ahora tienes la Boca, golpea“.

¿Cómo está siendo el ciclo de Allan Saint-Maximin en América?

¿Qué debe pasar para que Raúl Jiménez deje Fulham y regrese a América este año?

Desde su arribo a mitad de 2025, el jugador galo lleva disputados 15 partidos con el cuadro capitalino, donde salió desde el arranque en apenas 8 de ellos. Marcó apenas 3 goles y solo 2 asistencias, dejando entrever la dificultad de adaptarse a un futbol muy diferente al de Europa o Medio Oriente.

En síntesis

  • El delantero Allan Saint-Maximin denunció mediante Instagram un presunto acto de racismo contra sus hijas.
  • Allan Saint-Maximin afirmó que proteger a sus hijos es su prioridad ante el odio.
  • El futbolista del América declaró que luchará para que su familia sea respetada y amada.
