¿Qué debe pasar para que Raúl Jiménez deje Fulham y regrese a América este año?

La temporada 2025-26 avanza a buen ritmo y de a poco se va entrando en una etapa donde las definiciones aparecen en el horizonte. Con el fin de la temporada en mayo por el inicio del Mundial 2026 en junio, quedan tres meses para que las competencias de clube se resuelvan.

Con ellos algunas cuestiones deberán resolverse para un curso 2026-27 que está más cerca de lo que parece. En el afán de poder recuperar el dominio en la Primera División de México, América trabaja en el golpe del mercado de transferencias.

El gran anhelo para las Águilas es la vuelta del delantero Raúl Jiménez. De momento, el mexicano de 34 años sigue en el Fulham de Inglaterra pero su contrato expira a mitad de año, por lo que el cuadro azulcrema tiene la ilusión de repatriarlo.

Raúl Jiménez es el gran anhelo de América. [Foto: Getty Images]

Sin embargo, para que ello pase, deberán pasar dos cuestiones muy importantes. Acorde al a información del periodista Rubén Rodríguez, para que Jiménez vuelva, su equipo actual deberá quedarse afuera de toda competencia internacional, algo que de momento no está descartado ya que marcha 7° en la Premier League.

Otro detalle importante que aporto el comunicador además es que no debe tener otra oferta importante de Europa ya que el objetivo del delantero es permanecer en el Viejo Continente. Pero, aún así, envió un mensaje de ilusión a la afición: “Tarde que temprano se va a retirar en América. Él lo ha dicho“

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Raúl Jiméne en Fulham?

En lo que respecta a lo meramente futbolístico, el goleador ha sido parte de 27 compromisos, siendo titular en 22 de ellos. Además, marcó 6 goles y realizó 3 asistencias, dejando en claro que, pese a su edad, aún tiene para aportar en la considerada mejor liga del mundo.

