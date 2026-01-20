Al Club América se le escapó un interesante movimiento de mercado que está por concretar otra de las entidades muy vinculadas al futbol mexicano. El reconocido Grupo Pachuca se quedaría con una joya que gustaba a las ‘Águilas’ y que en ventanas interiores habían intentado contratar. Además, en una posición que en el Nido falta reforzar.

De acuerdo la información lanzada a la luz por El Desmarque de España, el Oviedo ficharía al talentoso Thiago Fernández, extremo argentino de 21 años de edad. El delantero nacido en Buenos Aires había llegado a Villarreal hace un par de semanas, pero el ‘Submarino Amarillo’ lo piensa para el futuro ya que hoy no tiene cupo para utilizar.

De este modo, según el reporte, el equipo español lo sumaría cedido sin cargo y con opción de compra hasta el final de la temporada. La intención de Villarreal es que comience a sumar roce europeo, y que al mismo tiempo, ayude al Oviedo a lograr la permanencia. La buena relación entre Grupo Pachuca y el club de El Madrigal facilitó las pláticas.

Thiago Fernández, de Vélez a Villarreal y de allí al Oviedo [Foto: Getty]

Con Santiago Baños a la cabeza, el América quiso contratarlo hace un año, cuando estaban dispuestos a pagar ¡10 millones de dólares! por su ficha. En aquel momento, Vélez, club dueño de su pase, daba el visto bueno, pero fue el propio jugador quien bajó el pulgar por su sueño de ir a Europa. Por esa época, Thiago Fernández era de las mejores figuras de la Liga Argentina, torneo que ganó a fines de 2024.

Luego del ‘no’ al equipo mexicano, el juvenil se encontró con un duro golpe: apenas semanas más tarde, se rompió los ligamentos de la rodilla. Desde entonces, estuvo casi un año fuera de las canchas por la rehabilitación. Para colmo, luego no quiso renovar su contrato con Vélez y se fue ‘gratis’ de su club formador, peleado con la afición y por la puerta de atrás, como ‘villano’.

En esta oportunidad, el Grupo Pachuca detectó la necesidad de Villarreal de darle continuidad en otro destino, y rápidamente aceleró las negociaciones. Para el cuadro azulcrema hubiese sido buen refuerzo, ya que en el Nido están buscando atacantes rápidos y desequilibrantes que le den otra frescura. Probablemente, tendrán otras alternativas bajo la manga que puedan darle un salto de calidad al equipo más importante de la Liga MX.

