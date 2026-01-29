Cuando esta mañana se comentó que el América ya tendría ‘resuelto’ su problema de cupos, todos imaginaron que habrían encontrado destino a Dávila o Zúñiga. Lo que nadie pensó fue que el sacrificado terminaría siendo Rodrigo Aguirre, que si bien venía en caída de rendimiento, no estaba con etiqueta de “transferible”.

Publicidad

Publicidad

Ante la confirmación de la llegada de Raphael Veiga, se dio por hecho que el cuadro azuclrema había dado solución al conflicto con las plazas de NFM. Si bien generaba desconfianza el hecho de no haber podido encajar al chileno y a la ‘Pantera’ a ningún club, los reportes eran rutilantes. Así, había tranquilidad entre los aficionados: ahora, sorpresa absoluta.

De acuerdo a lo revelado por Willie González, reconocido periodista regiomontano, el ‘Búfalo’ está a un paso de ser refuerzo de Tigres UANL. Sí, el uruguayo se iría a competir en la delantera con nombres como André-Pierre Gignac, Ángel Correa, Nico Ibáñez y Gacelo López. Según el reporte, está “muy cerca” y es “el fichaje más adelantado” en Guadalupe.

América comienza a despedirse de Rodrigo Aguirre [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

De este modo, el uruguayo dejará el cupo de extranjero para que lo utilice Raphael Veiga, que en las próximas horas viajará hacia México. Rodrigo Aguirre, que marcó goles importantes con la playera del América, se marchará con cierto remordimiento por sus últimos flojos meses. Eso sí, también sabe que le ha quitado un fuerte dolor de cabeza a la institución.

De no haber aparecido esta oportunidad con Rodrigo Aguirre y Tigres, el América habría tenido que recurrir a medidas mucho más complejas. Ante las ofertas rechazadas por sus otros extranjeros, intentar rescindir los contratos de Dávila o Zúñiga hubiese sido una chance. No obstante, habría sido una situación desagradable por la pérdida económica que hubiera significado. Así, sin querer, los de Nuevo León le ‘resuelven un problema’ a las Águilas.

ver también ¿Se ilusiona América? Estrella europea de Palmeiras habla de Raphael Veiga: “Quiero que sea feliz”

De esta manera, mientras que Raphael Veiga llega por medio de una cesión, el ‘Búfalo’ saldría a Tigres por medio de una transferencia definitiva. La cifra aún no ha trascendido pero sería por menos dinero que lo que el América invirtió inicialmente en su fichaje. Un sacrificio necesario para poder dar el golpe de mercado que significa la llegada del crack brasileño de Palmeiras.

Publicidad

Publicidad

ver también Raphael Veiga no pone fácil la negociación del América: la postura del jugador que enfría el fichaje

Los números de Rodrigo Aguirre, nuevo fichaje de Tigres UANL:

En su estadía en el América, su último equipo, Búfalo Aguirre ha convertido 16 goles y aportado 1 asistencia en 58 partidos en total. Esto es, ha participado directamente en 17 anotaciones en los 2770 minutos que ha disputado con la escuadra de las Águilas. Su paso por el América lo ha llevado ni más ni menos que a ser convocado a la Selección Uruguaya. En Tigres, buscará ganarse su lugar en el Mundial.