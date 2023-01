El próximo sábado, Gervonta Davis tendrá su estreno en el 2022 luego de que haya estado inmerso en una serie de fuertes polémicas por las denuncias que recibió. Por otra parte, a pocas horas de que el campeón del mundo de la AMB lleve adelante su pelea, el Pitbull Cruz lanzó munición pesada contra el estadounidense.

No hay dudas de que The Tank catapultó al mexicano a ser una bocanada de aire fresco debido a que va al frente y brinda espectáculo. Sin embargo, el peleador que en su momento era manejado por Floyd Mayweather evidenció desde su defensa que el peleador nacional no solo puede ser una kamikaze y que debe agregar algo más a su boxeo.

Por otra parte, a pocos días de que Gervonta Davis lleve adelante su pelea contra Héctor Luis García, el Pitbull Cruz apareció para lanzar munición pesada contra el estadounidense. “Fue algo con lo que él se quiso escudar para decir que no me pudo noquear. Por lo de su mano”, expresó el mexicano. Y agregó: “Peleé con el nudillo lastimado. Y no fue ningún pretexto para tirar la pelea, al contrario, me aferré y pusimos en aprietos a Gervonta”.

A su vez, el nacido en Ciudad de México comentó que fue una derrota ajustada y que tuvo un gusto a victoria. “Lo sacamos de su plan de trabajo y demostramos que también aguantamos. No solo el primer round, segundo, hasta el quinto, aguantamos la pelea con la misma presión y las mismas ganas de seguir hacia adelante”, comentó el Pitbull Cruz.

Y añadió: “Después de la pelea dimos un gran golpe a la división. Una demostración que estábamos para las grandes peleas, los grandes nombres. El mundo que Gervonta no era imposible. Que nosotros con el tiempo adecuado y la preparación adecuada podemos dar la sorpresa”.