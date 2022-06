¿Qué está sucede en San Diego? Sin duda no ha sido el inicio soñado para Eddy Reynoso y su gimnasio debido a que tuvo tres duras derrotas en los últimos meses. A su vez, Ryan Garcia lo abandonó a principio de año, mientras que en las últimas horas Frank Sánchez, cubano de los pesos completos, es otro que abandona el barco del entrenador de Jalisco.

El 2022 no viene siendo el mejor año para el mejor técnico del 2021 debido a que tuvo tres duras derrotas en menos de tres meses. Primero fue Julio César Martínez ante Chocolatito González, luego Óscar Valdez perdió paliza ante Shakur Stevenson y por último, como se sabe, Canelo Álvarez cayó por puntos ante Dmitry Bivol en Las Vegas.

Por otra parte, en el inicio de 2022, Ryan Garcia decidió abandonar el equipo de Eddy Reynoso, lo que generó una gran sorpresa debido a que se iba de un gran gimnasio. A su vez, en las últimas horas, Frank Sánchez confirmó que dejó el gimnasio del entrenador tapatío y, al igual que Garcia, dijo que el motivo se trataba por la falta de tiempo que no tenía el mexicano con él.

“Primeramente, yo estaba en Miami de vacaciones y luego vine al campamento con Joe a prepararme para la próxima pelea mía que debemos anunciar pronto. Eddy tuvo un gran campamento con Canelo y estuvo bien ocupado. Ahora está de vacaciones y por eso me vine con Joe”, comentó el cubano a El Nuevo Heraldo, quien comenzará a trabajar con el mismo entrenador que Ryan Garcia.

Y agregó: “Con Eddy y Canelo tenemos las mejores relaciones. Todo normal. Tengo las puertas abiertas, solo que están de vacaciones después de un largo campamento. Imagínate, me toca pelear y tuve que buscar oportunidades y desarrollarme aquí con Joe durante este tiempo”. Por último, comentó que no descarta en un futuro volver a trabajar con Eddy Reynoso. “No, tengo las puertas abiertas con Reynoso y con el Team Canelo. Tengo las puertas abiertas, solo que están de vacaciones después de un largo campamento. Imagínate, me toca pelear y tuvo que buscar oportunidades y desarrollarme con aquí con Joe durante este tiempo”, finalizó.