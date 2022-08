El próximo 17 de septiembre Canelo Álvarez volverá para enfrentar a Gennady Golovkin para cerrar la trilogía y defender sus Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermediano. Por otro lado, a menos de un mes para la pelea, el mexicano afirma varios que cambios que realizó en su preparación que poco tienen que ver a lo que llevó adelante contra Dmitry Bivol.

La derrota contra el ruso por el Título Mundial Medio Pesado AMB dejó claro que el mexicano tendrá que realizar varios cambios si quiere ganar la revancha. Entre ellos esta comprender que será muy difícil ganar por la vía rápida, por lo que tendrá que ir a lanzar más golpes y buscar la victoria en las tarjetas.

Por otro lado, previo a la pelea con Bivol, el tapatío se mostraba jugando golf y había confirmado que era vegetariano. Sin embargo, Canelo Álvarez confirmó que realizó varios cambios de cara a su pelea frente a Gennady Golovkin, y no es para menos ya que necesita una victoria contundente para pensar en mayo de 2023.

“Han cambiado muchas cosas en mi acondicionamiento físico, no salía a correr porque estaba lesionado de las rodillas, ahora lo hago y me ha ido bien. Aumentaremos la distancia en estas semanas y ya en las últimas dos le bajaremos y haremos más entrenamiento de velocidad”, comentó Saúl Álvarez a Associated Press.

Y agregó: “Lo traté de hacer unas semanas y es muy complicado cambiarlo todo de repente así que ahora como toda mi vida sigo comiendo lo mismo de antes. Me siento muy bien, he estado entrenando fuerte y estoy con confianza para la pelea”.